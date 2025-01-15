На Хрещатику в Києві зайнялася електрична підстанція
Вранці 15 січня у Києві зайнялася електрична підстанція. Це сталося на Хрещатику.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.
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У Києві зайнялася електрична підстанція
Вранці 15 січня в КМДА повідомили про те, що на одній з вулиць столиці зайнялася електрична підстанція.
На вулиці Хрещатик, 15 зайнялася електрична підстанція,
– ідеться в повідомленні.
Вказується, що відповідні служби вже працюють на місці.
Крім цього, очікується бригада ДТЕК для отримання допуску до гасіння. Наразі причина займання невідома.
Додамо, що станом на 9:05 пожежу на електропідстанції на вулиці Хрещатик локалізовано. Відомо, що тимчасово без електроенергії залишилися мешканці 4 житлових будинків.
В КМДА додали, що фахівці працюють над відновленням. До того ж там вказали, що світло споживачам повернуть орієнтовно протягом 4 годин.
Нагадаємо, що 10 січня у Києві сталася серйозна аварія на одній з підстанцій. Відомо, що частина будинків в Деснянському районі (Троєщина) тоді залишилася без світла. В ДСНС повідомляли, що зранку близько о пів на 7 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Закревського. Так, загоряння було у кабельному каналі на підстанції. Вказувалося, що пожежу ліквідовано, її причину встановлюватимуть правоохоронці.