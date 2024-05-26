На Хрещатику сталася масова бійка: що відомо про інцидент у Києві

Ввечері 26 травня на київському Хрещатику сталася масова бійка. В сутичці взяли участь одразу кілька груп молодих людей.

Відео масової сутички з'явилися в низці телеграм-каналів, передає 24 Канал. Варто зазначити, що сьогодні у столиці відзначають День Києва, проте чи пов'язане свято з інцидентом на центральній вулиці – наразі невідомо.

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Бійка на Хрещатику

Причини сутички на Хрещатику невідомі. Згодом стало відомо, що поліція оперативно припинила бійку на вулиці міста, а учасників бійки було затримано.

Відео масової бійки на Хрещатику / Обережно! Відео містить сцени жорстокості

Сьогодні, 26 травня, у соціальних мережах було поширено відео бійки на вулиці міста. Наряди поліції зреагували оперативно та затримали учасників бійки. Наразі з ними працюють працівники поліції. Діям порушників правопорядку буде надана відповідна кваліфікація,

– повідомили в поліції Києва.

На місці працюють наряди поліції, а порушники наразі надають пояснення правоохоронцям.

Правоохоронці затримали учасників бійки на Хрещатику / Фото: Поліція Києва

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