На Хрещатику сталася масова бійка: що відомо про інцидент у Києві
Ввечері 26 травня на київському Хрещатику сталася масова бійка. В сутичці взяли участь одразу кілька груп молодих людей.
Відео масової сутички з'явилися в низці телеграм-каналів, передає 24 Канал. Варто зазначити, що сьогодні у столиці відзначають День Києва, проте чи пов'язане свято з інцидентом на центральній вулиці – наразі невідомо.
Читайте також На Київщині чоловік порізав вени нібито у ТЦК: у військкоматі заперечують
Бійка на Хрещатику
Причини сутички на Хрещатику невідомі. Згодом стало відомо, що поліція оперативно припинила бійку на вулиці міста, а учасників бійки було затримано.
Відео масової бійки на Хрещатику / Обережно! Відео містить сцени жорстокості
Сьогодні, 26 травня, у соціальних мережах було поширено відео бійки на вулиці міста. Наряди поліції зреагували оперативно та затримали учасників бійки. Наразі з ними працюють працівники поліції. Діям порушників правопорядку буде надана відповідна кваліфікація,
– повідомили в поліції Києва.
На місці працюють наряди поліції, а порушники наразі надають пояснення правоохоронцям.
Останні новини Києва
- Вдень 25 травня у мережі з'явилися кадри великих клубів диму, які здіймалися над Києвом. Як виявилося, масштабна лісова пожежа спалахнула у Вишгородському районі. Крім того, ліси палали і за Коцюбинським зі сторони Ірпеня.
- У метро Києва чоловік з ножем напав на пасажира. У поліції столиці розповіли, що подія відбулася ввечері на станції метро "Вокзальна" в вагоні потягу. Відомо, що нетверезий правопорушник чіплявся до інших громадян з нецензурною лайкою, та почав бійку, коли його намагались зупинити.
- 21 травня вранці київські телеграм-канали повідомили з посиланням на місцевих, що на вулиці Олени Теліги невідомі нападають на людей. Як зазначають пабліки, серед постраждалих від рук озброєних столичних нападників нібито є жінки. Водночас правоохоронці запевняють, що скерували наряди поліції на місце події.