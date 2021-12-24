Хрест на російському авіабудівництві: санкції США та Японії можуть допомогти Україні

Санкції США та Японії важливі та потребують посилення. Водночас окупація Криму в 2014 році та гібридна агресія Росії на Донбасі стали передумовою для накладення та розширення міжнародних обмежень.

Наприкінці 2021 року західні ЗМІ частіше висловлювали побоювання, що російська агресія проти України може перерости в широкомасштабне вторгнення. Колективний Захід відповів, що у разі ескалації застосує проти Кремля безпрецедентні санкції, на які не наважувався з 2014 року.

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Варто зазначити, що американські та японські санкції суттєво гальмують авіапромислові проєкти Росії. Однак поки залишають для неї можливості закуповувати товари, які використовуються у військових розробках.

Російські пілоти "спалились"

Центральна державна російська інформаційна агенція ТАРС 9 грудня 2021 року повідомила, що до кінця 2022 року планують завершити сертифікацію середньомагістрального пасажирського літака МС-21 з російським двигуном ПД-14.



Літак МС-21 оснащений американським двигуном / Фото ОАК

Однак під час моніторингу соцмереж російських пілотів ми помітили фотографії за 9 грудня 2021 року з такими коментарями: "МС-21 на стоянці льотно-дослідницького інституту імені Громова в Московській області. Цей літак випущений у 2018 році та оснащений американськими двигунами".

Як санкції могли б загальмувати авіагалузь

Цікаво, що у січні 2019 року у виданні "Коммерсантъ" опублікували матеріал, де звернули увагу на санкції США та Японії проти Кремля. Там мовилось, що на російське авіабудівне підприємство припинили постачати матеріали, які необхідні для виробництва крила МС-21.

Саме тому, якщо санкції діятимуть далі, Росії доведеться або замінити матеріал на метал, що погіршить характеристики літака, або ж взагалі закрити цей проєкт.

У 2020 році російські ЗМІ також звертали увагу, що найскладніша та найдорожча деталь у нових російських літаках МС-21 – це американський двигун компанії Pratt&Whitney. Заборона його постачання могла або поставити хрест на російському проєкті, або загальмувати його на роки.

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В авіабудівництві ще є прогалини

Якщо для пасажирських літаків Росія активно шукає альтернативу та змушена вкладати великі суми в розробку та сертифікацію, то в інших галузях авіавиробництва все ще залишаються прогалини.

Волонтери InformNapalm звертали увагу, що менш габаритні російські літальні апарати, такі як безпілотники "Орлан-10", базуються на деталях виробництва США, Німеччини, Японії та інших країн.



Російський "Орлан-10", збитий українськими військовими на сході України / Фото Штаб ООС

З головного – Росія все ще не змогла знайти альтернативи двигунам внутрішнього згоряння японського виробника SAITO.

Санкції на постачання цих двигунів могли б значно пригальмувати спроможності Росії щодо відновлення парку основного типу безпілотників російської армії. Оскільки відомо, що "Орлани-10" найактивніше використовують військові Росії саме під час агресії на сході України.