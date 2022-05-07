Християнство і пізнання себе – небезпека для росіян, – Зеленський про знищення музею Сковороди

Володимир Зеленський відреагував на те, що російські окупанти знищили музей Григорія Сковороди. Президент сказав, що для росіян є небезпечними вчення філософа про пізнання себе та про християнство.

Цю думку президент озвучив під час вечірнього звернення 7 травня. Тобто на 73 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Лише ЗСУ та опір нашого народу можуть зупинити цю нелюдську навалу, – Зеленський

Для росіян небезпечне християнство і пізнання себе

Володимир Зеленський пригадав, що у ніч проти 7 травня російська армія витратила ракету, щоб знищити музей Григорія Сковороди на Харківщині.

Ракету. Щоб знищити музей. Музей філософа та поета, який жив у 18 столітті, який учив людей того, що таке справжнє християнське ставлення до життя і як людині пізнати себе. Що ж, схоже, що це страшна небезпека для сучасної Росії – і музеї, і християнське ставлення до життя, і пізнання людьми себе,

– зауважив Президент України.

Додав, що кожного дня цієї війни російська армія робить таке, що слів немає. Однак кожного наступного дня вона робить щось таке, що відчуваєш це по-новому.

"Прицільні ракетні удари по музеях – це навіть не кожен терорист додумається. Але ось така армія воює проти нас. Ось це вони хочуть принести і в інші європейські країни", – зауважив Зеленський.

Вороги пошкодили вже майже 200 об'єктів культурної спадщини

Станом на 7 травня російська армія зруйнувала або пошкодила вже майже 200 об'єктів культурної спадщини,

– констатував президент.

Пригадав, що 7 травня російські окупанти ракетами знову атакували Одесу. Тобто вони завдали удару по місту, в якому майже кожна вулиця має щось пам'ятне та історичне. Проте це для російської армії й це не має значення.

"Їм би тільки вбивати та руйнувати. Одеса? Харківщина? Донбас? Їм однаково. Лише Збройні Сили України й опір нашого народу можуть зупинити цю нелюдську навалу", – запевнив президент.

Володимир Зеленський підсумував, що це варварство, яке має ракети, але не має нічого з того, що робить людей людьми.

Такі дії російських окупантів, і особливо напередодні дня пам'яті всіх жертв Другої світової війни та Дня перемоги над нацизмом, мають нагадати кожній державі й кожному народу, що неможливо один раз і назавжди перемогти зло,

– зауважив очільник держави.

Звернення Зеленського за 7 травня: дивіться відео

Знищення музею Григорія Сковороди: що відомо

В ніч проти 7 травня російські окупанти обстріляли Національний музей імені Григорія Сковороди біля Харкова. У приміщення влучив снаряд. Після цього будівля XVIII століття почала палати. Снаряд влетів через дах, тому спалахнули усі без виключення приміщення.

За словами очільника Золочівської громади Віктора Коваленка, постраждала одна людина, яка була в приміщенні. Відомо, що у момент атаки на музей там був 35-річний син директора музею, який залишився на ніч охороняти приміщення. Працівники ДСНС витягнули його з вогню. Чоловік травмував ногу, тож його госпіталізували.

Вранці 7 травня орієнтовно о 08:05 пожежу в музеї вдалось погасити. Відомо, що вогонь охопив площу 280 квадратних метрів.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що приміщення 18 століття фактично зруйноване. На щастя, за словами очільника області, найцінніші експонати колекції вдалося врятувати. Адже їх заздалегідь перемістили в безпечне місце.

Глава Мінкульту Олександр Ткаченко зауважив, що росіяни продовжують руйнувати культурну спадщину України. Музей Сковороди був важливою пам'яткою. За словами міністра, окупанти найбільше українських культурних пам'яток зруйнували у Харківській, Донецькій та Київській областях.

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Музей розміщений у селі Сковородинівка Золочівського району Харківської області. Приміщення музею – це маєток 18 століття, у якому в останні роки свого життя працював Григорій Сковорода. Біля маєтку був похований філософ.