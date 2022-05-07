Християнство і пізнання себе – небезпека для росіян, – Зеленський про знищення музею Сковороди
Володимир Зеленський відреагував на те, що російські окупанти знищили музей Григорія Сковороди. Президент сказав, що для росіян є небезпечними вчення філософа про пізнання себе та про християнство.
Цю думку президент озвучив під час вечірнього звернення 7 травня. Тобто на 73 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.
Зауважте Лише ЗСУ та опір нашого народу можуть зупинити цю нелюдську навалу, – Зеленський
Для росіян небезпечне християнство і пізнання себе
Володимир Зеленський пригадав, що у ніч проти 7 травня російська армія витратила ракету, щоб знищити музей Григорія Сковороди на Харківщині.
Ракету. Щоб знищити музей. Музей філософа та поета, який жив у 18 столітті, який учив людей того, що таке справжнє християнське ставлення до життя і як людині пізнати себе. Що ж, схоже, що це страшна небезпека для сучасної Росії – і музеї, і християнське ставлення до життя, і пізнання людьми себе,
– зауважив Президент України.
Додав, що кожного дня цієї війни російська армія робить таке, що слів немає. Однак кожного наступного дня вона робить щось таке, що відчуваєш це по-новому.
"Прицільні ракетні удари по музеях – це навіть не кожен терорист додумається. Але ось така армія воює проти нас. Ось це вони хочуть принести і в інші європейські країни", – зауважив Зеленський.
Вороги пошкодили вже майже 200 об'єктів культурної спадщини
Станом на 7 травня російська армія зруйнувала або пошкодила вже майже 200 об'єктів культурної спадщини,
– констатував президент.
Пригадав, що 7 травня російські окупанти ракетами знову атакували Одесу. Тобто вони завдали удару по місту, в якому майже кожна вулиця має щось пам'ятне та історичне. Проте це для російської армії й це не має значення.
"Їм би тільки вбивати та руйнувати. Одеса? Харківщина? Донбас? Їм однаково. Лише Збройні Сили України й опір нашого народу можуть зупинити цю нелюдську навалу", – запевнив президент.
Володимир Зеленський підсумував, що це варварство, яке має ракети, але не має нічого з того, що робить людей людьми.
Такі дії російських окупантів, і особливо напередодні дня пам'яті всіх жертв Другої світової війни та Дня перемоги над нацизмом, мають нагадати кожній державі й кожному народу, що неможливо один раз і назавжди перемогти зло,
– зауважив очільник держави.
Звернення Зеленського за 7 травня: дивіться відео
Зверніть увагу! Музей розміщений у селі Сковородинівка Золочівського району Харківської області. Приміщення музею – це маєток 18 століття, у якому в останні роки свого життя працював Григорій Сковорода. Біля маєтку був похований філософ.
Знищення музею Григорія Сковороди: що відомо
- В ніч проти 7 травня російські окупанти обстріляли Національний музей імені Григорія Сковороди біля Харкова. У приміщення влучив снаряд. Після цього будівля XVIII століття почала палати. Снаряд влетів через дах, тому спалахнули усі без виключення приміщення.
- За словами очільника Золочівської громади Віктора Коваленка, постраждала одна людина, яка була в приміщенні. Відомо, що у момент атаки на музей там був 35-річний син директора музею, який залишився на ніч охороняти приміщення. Працівники ДСНС витягнули його з вогню. Чоловік травмував ногу, тож його госпіталізували.
- Вранці 7 травня орієнтовно о 08:05 пожежу в музеї вдалось погасити. Відомо, що вогонь охопив площу 280 квадратних метрів.
- Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що приміщення 18 століття фактично зруйноване. На щастя, за словами очільника області, найцінніші експонати колекції вдалося врятувати. Адже їх заздалегідь перемістили в безпечне місце.
- Глава Мінкульту Олександр Ткаченко зауважив, що росіяни продовжують руйнувати культурну спадщину України. Музей Сковороди був важливою пам'яткою. За словами міністра, окупанти найбільше українських культурних пам'яток зруйнували у Харківській, Донецькій та Київській областях.
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