Росія вдарила по Тернополю та просувається на Донеччині: хронологія 1007 дня війни
Росія не полишає спроб захопити українські території та відновити положення на втрачених раніше позиціях. Наші захисники дають ворогу гіду відсіч.
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії 1007 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також Ворог форсував Оскіл, штурмує Велику Новосілку та Курахове: як змінилася лінія фронту за тиждень
Просування російських військ на заході Донецької області може набути оперативного значення, лише якщо командування належним чином використає його. Аналітики наголошують, що наступальні дії росіян на заході Донецької області не означають автоматичного розвалу українського фронту. Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах, які ніколи не становили для не загрози. Зокрема, вона вдарила по Тернополю. Міський голова Тернополя Сергій Надал розповів, що тролейбуси в Тернополі тимчасово не курсуватимуть. На заміну будуть автобуси. Зокрема, замість тролейбуса №11 працюватимуть великогабаритні автобуси, на інші маршрути виїде максимальна кількість транспорту. Також "Тернопільводоканал" поступово відновлює централізоване водопостачання. Більшість котелень міста функціонують, за потреби їх робота також підтримуватиметься генераторами. За його словами, школи та дитячі садки будуть працювати у звичайному режимі. Ті, у яких немає централізовано електропостачання, працюватимуть з генераторів. Напередодні, 13 листопада, російські загарбники прорвалися у Куп'янськ на Харківщині. Наразі українські захисники вже завершили в місті зачистку.
Просування росіян на Донеччині не означає прориву української оборони, – ISW
Росія обстріляла електроінфраструктуру, яка живить Тернопіль
Сили оборони зачистили Куп'янськ, – DeepState
Просування російських військ на заході Донецької області може набути оперативного значення, лише якщо командування належним чином використає його.
Аналітики наголошують, що наступальні дії росіян на заході Донецької області не означають автоматичного розвалу українського фронту.
Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах, які ніколи не становили для не загрози. Зокрема, вона вдарила по Тернополю.
Міський голова Тернополя Сергій Надал розповів, що тролейбуси в Тернополі тимчасово не курсуватимуть. На заміну будуть автобуси. Зокрема, замість тролейбуса №11 працюватимуть великогабаритні автобуси, на інші маршрути виїде максимальна кількість транспорту.
Також "Тернопільводоканал" поступово відновлює централізоване водопостачання. Більшість котелень міста функціонують, за потреби їх робота також підтримуватиметься генераторами.
За його словами, школи та дитячі садки будуть працювати у звичайному режимі. Ті, у яких немає централізовано електропостачання, працюватимуть з генераторів.
Напередодні, 13 листопада, російські загарбники прорвалися у Куп'янськ на Харківщині. Наразі українські захисники вже завершили в місті зачистку.