Росія вдарила по Тернополю та просувається на Донеччині: хронологія 1007 дня війни

07:01, 26 листопада

Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах, які ніколи не становили для не загрози. Зокрема, вона вдарила по Тернополю.

Міський голова Тернополя Сергій Надал розповів, що тролейбуси в Тернополі тимчасово не курсуватимуть. На заміну будуть автобуси. Зокрема, замість тролейбуса №11 працюватимуть великогабаритні автобуси, на інші маршрути виїде максимальна кількість транспорту.

Також "Тернопільводоканал" поступово відновлює централізоване водопостачання. Більшість котелень міста функціонують, за потреби їх робота також підтримуватиметься генераторами.

За його словами, школи та дитячі садки будуть працювати у звичайному режимі. Ті, у яких немає централізовано електропостачання, працюватимуть з генераторів.