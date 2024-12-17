Підрив російського генерала та просування ворога на Сході: хронологія 1028 дня війни

Російські військові не полишають спроб захопити українські території. Водночас українські воїни дають ворогам гідну відсіч на всіх напрямках фронту.

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії 1028 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Солдати КНДР штурмують на Курщині, ворог обходить Курахове: як змінилася лінія фронту за тиждень