Усик перемагає Ф'юрі, Росія знов під ударом безпілотників: хронологія 1033 дня війни
Повномасштабна агресія Росії проти України триває вже 1033 дні. Запеклі бої на фронті та російські злочинні обстріли мирних українських міст продовжуються.
Україна захищається від колоніальних зазіхань Росії вже 1033 дні. Про головні події цього дня – читайте на 24 Каналі.
Дивіться також Активні бої під Покровськом, ворог атакував навіть на цивільній техніці: огляд і карти ISW
Українські захисники ліквідували ще 1820 окупантів і знищили 210 одиниць російської техніки за озброєння за минулу добу. Від початку повномасштабної війни проти України Росія вже втратила понад 774 тисячі бійців. Росія розширює програми військово-патріотичного виховання молоді як в країні-агресорці, так і на окупованих територіях України. Напередодні Путін затвердив список з 4 доручень для уряду. Вони включають: Орловська область Росії зазнала масованої атаки безпілотників, під ударом опинилася нафтобаза. Губернатор Орловської області підтвердив атаку та повідомив про роботу оперативних служб над ліквідацією наслідків. У ніч із 21-го на 22-ге грудня відбувся реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Боксери вийшли у ринг "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Усик зміг здобути перемогу роздільним рішенням суддів, а у 9 раунді навіть відправив Ф'юрі у нокдаун.
Генштаб оприлюднив актуальні втрати окупантів
Путін мілітаризує молодь для довгострокової війни, -- ISW
В Росії палає черговий НПЗ: Орел під масованою атакою БпЛА
Усик вдруге переміг Ф'юрі у 2024 році та захистив чемпіонські пояси
Перемогу здобув Усик та захистив свої чемпіонські пояси.
Українські захисники ліквідували ще 1820 окупантів і знищили 210 одиниць російської техніки за озброєння за минулу добу.
Від початку повномасштабної війни проти України Росія вже втратила понад 774 тисячі бійців.
Росія розширює програми військово-патріотичного виховання молоді як в країні-агресорці, так і на окупованих територіях України.
Напередодні Путін затвердив список з 4 доручень для уряду. Вони включають:
Орловська область Росії зазнала масованої атаки безпілотників, під ударом опинилася нафтобаза.
Губернатор Орловської області підтвердив атаку та повідомив про роботу оперативних служб над ліквідацією наслідків.
У ніч із 21-го на 22-ге грудня відбувся реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Боксери вийшли у ринг "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
Усик зміг здобути перемогу роздільним рішенням суддів, а у 9 раунді навіть відправив Ф'юрі у нокдаун.