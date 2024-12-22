Усик перемагає Ф'юрі, Росія знов під ударом безпілотників: хронологія 1033 дня війни

22 грудня 2024, 06:38
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Автор: Сергій Попович

Повномасштабна агресія Росії проти України триває вже 1033 дні. Запеклі бої на фронті та російські злочинні обстріли мирних українських міст продовжуються.

Україна захищається від колоніальних зазіхань Росії вже 1033 дні. Про головні події цього дня – читайте на 24 Каналі.

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07:42, 22 грудня

Генштаб оприлюднив актуальні втрати окупантів

Українські захисники ліквідували ще 1820 окупантів і знищили 210 одиниць російської техніки за озброєння за минулу добу. 

Від початку повномасштабної війни проти України Росія вже втратила понад 774 тисячі бійців.

07:07, 22 грудня

Путін мілітаризує молодь для довгострокової війни, -- ISW

Росія розширює програми військово-патріотичного виховання молоді як в країні-агресорці, так і на окупованих територіях України.

Напередодні Путін затвердив список з 4 доручень для уряду. Вони включають:

  • розпорядження про створення й розвиток мережі "військово-спортивних таборів" для популяризації служби в армії серед молоді;
  • розширення кремлівської програми "Дороги перемоги";
  • створення онлайн-платформи для організації програм військово-патріотичного виховання для російської молоді;
  • переведення одного дитячого "оздоровчого табору" на цілорічний режим роботи.
06:38, 22 грудня

В Росії палає черговий НПЗ: Орел під масованою атакою БпЛА

Орловська область Росії зазнала масованої атаки безпілотників, під ударом опинилася нафтобаза.

Губернатор Орловської області підтвердив атаку та повідомив про роботу оперативних служб над ліквідацією наслідків.

06:26, 22 грудня

Усик вдруге переміг Ф'юрі у 2024 році та захистив чемпіонські пояси

У ніч із 21-го на 22-ге грудня відбувся реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Боксери вийшли у ринг "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Усик зміг здобути перемогу роздільним рішенням суддів, а у 9 раунді навіть відправив Ф'юрі у нокдаун.

Перемогу здобув Усик та захистив свої чемпіонські пояси.