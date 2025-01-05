Росію атакували БпЛА, хаотична ситуація у Торецьку: хронологія 1047 дня війни

Українська армія вже 1047 діб поспіль відбиває російську навалу по всій лінії фронту. Ворог не полишає спроб захопити нашу територію, проте Україна робить все, аби цього не допустити.

Про найголовніші події політичного й суспільного життя, що сталися за добу в Україні – читайте у матеріалі 24 Канал.

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Що відбулося за добу 5 січня 2025 року