Росію атакували БпЛА, хаотична ситуація у Торецьку: хронологія 1047 дня війни
Українська армія вже 1047 діб поспіль відбиває російську навалу по всій лінії фронту. Ворог не полишає спроб захопити нашу територію, проте Україна робить все, аби цього не допустити.
Про найголовніші події політичного й суспільного життя, що сталися за добу в Україні – читайте у матеріалі 24 Канал.
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Що відбулося за добу 5 січня 2025 року
DeepState пишуть, що ситуація в Торецьку дуже напружена і хаотична через надзвичайно щільний вогневий контакт між підрозділами Сил Оборони та противника. Позиції, буквально, можуть бути поряд одна з одною, а стрілецькі бої можуть проходити між кімнатами будинку, Піхота росіян активно просувається вглиб міста, ховається серед уламків та будинків, що ускладнює її ураження, бо вони практично всюди. Найбільш активні бойові дії тривають в центрі міста, в районі шахти "Центральна" та мікрорайоні "Забалка". Росіяни скаржаться на навалу дронів. Повідомляється про атаку БпЛА на військовий аеродром в Міллерово. "Міллерово відбивається від десятків БпЛА. Вибухи тривають вже пів години. Намагаються атакувати аеродром", – ідеться в російських пабліках. Також цієї ночі гучно було і в Таганрозі, що у Ростовській області. Так, там було чутно сирени та вибухи. Зокрема, близько о пів на 1 ночі зазначалося, що там чули понад 20 вибухів.
Що зараз відбувається у Торецьку
– вказують там.
Атака дронів на Росію
DeepState пишуть, що ситуація в Торецьку дуже напружена і хаотична через надзвичайно щільний вогневий контакт між підрозділами Сил Оборони та противника.
Позиції, буквально, можуть бути поряд одна з одною, а стрілецькі бої можуть проходити між кімнатами будинку,
Піхота росіян активно просувається вглиб міста, ховається серед уламків та будинків, що ускладнює її ураження, бо вони практично всюди.
Найбільш активні бойові дії тривають в центрі міста, в районі шахти "Центральна" та мікрорайоні "Забалка".
Росіяни скаржаться на навалу дронів. Повідомляється про атаку БпЛА на військовий аеродром в Міллерово.
"Міллерово відбивається від десятків БпЛА. Вибухи тривають вже пів години. Намагаються атакувати аеродром", – ідеться в російських пабліках.
Також цієї ночі гучно було і в Таганрозі, що у Ростовській області. Так, там було чутно сирени та вибухи. Зокрема, близько о пів на 1 ночі зазначалося, що там чули понад 20 вибухів.