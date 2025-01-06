Атака "Шахедами", операція ЗСУ в Курській області: хронологія 1048 дня війни

Уже 1048 добу повномасштабної війни українські захисники та захисниці дають потужну відсіч російським загарбникам. Сили оборони знищують агресора, зокрема, і на його ж території.

Яка ситуація на фронті сьогодні, про успіхи Сил оборони, втрати ворога й нові воєнні злочини росіян, головні новини 6 січня, – повідомляє 24 Канал.

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