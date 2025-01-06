Атака "Шахедами", операція ЗСУ в Курській області: хронологія 1048 дня війни
Уже 1048 добу повномасштабної війни українські захисники та захисниці дають потужну відсіч російським загарбникам. Сили оборони знищують агресора, зокрема, і на його ж території.
Яка ситуація на фронті сьогодні, про успіхи Сил оборони, втрати ворога й нові воєнні злочини росіян, головні новини 6 січня, – повідомляє 24 Канал.
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Аналітики зазначили, що Сили оборони відновили наступальні дії щонайменше на 3 ділянках в межах Курської області та здійснили тактичне просування 5 січня. Також українські захисники нещодавно відновили позиції поблизу Часового Яру. Російські загарбники продовжили наступ на південь від Покровська та просунулися на схід від міста. Окрім того, просунулися в напрямку Курахового. Deep State пише, що російські загарбники просунулися в Торецьку, Зеленому, Петропавлівці, біля Воздвиженки, Баранівки та Піщаного. Аналітики зазначили, що на Курщині ворог проводить наступ на Малу Локню, Свердлікове та Леонідівку. На Черкащині прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про рух російських дронів. Президент зазначив, що вибори відбудуться одразу після закінчення воєнного стану. Це за законом. Аби провести їх під час війни, парламентарям треба зібратися та змінювати законодавство. Але це буде дуже важко, тому що суспільство проти, В ОВА повідомили, що зафіксовано рух ворожих безпілотників. Працюють сили ППО.
ЗСУ атакували в Курській області: огляд фронту від ISW
Окупанти просунулися в Торецьку: оновлена мапа Deep State
На Курщині росіяни проводять наступ на 3 населені пункти, – Deep State
У Черкасах і на околицях міста вибухи
Зеленський пояснив ситуацію з виборами та відповів, коли відбудуться
– підкреслив Володимир Зеленський.
На Київщині працює ППО
Аналітики зазначили, що Сили оборони відновили наступальні дії щонайменше на 3 ділянках в межах Курської області та здійснили тактичне просування 5 січня.
Також українські захисники нещодавно відновили позиції поблизу Часового Яру.
Російські загарбники продовжили наступ на південь від Покровська та просунулися на схід від міста. Окрім того, просунулися в напрямку Курахового.
Deep State пише, що російські загарбники просунулися в Торецьку, Зеленому, Петропавлівці, біля Воздвиженки, Баранівки та Піщаного.
Аналітики зазначили, що на Курщині ворог проводить наступ на Малу Локню, Свердлікове та Леонідівку.
На Черкащині прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про рух російських дронів.
Президент зазначив, що вибори відбудуться одразу після закінчення воєнного стану. Це за законом. Аби провести їх під час війни, парламентарям треба зібратися та змінювати законодавство.
Але це буде дуже важко, тому що суспільство проти,
В ОВА повідомили, що зафіксовано рух ворожих безпілотників. Працюють сили ППО.