У Німеччині буде "Рамштайн", Росію атакували дрони: хронологія 1051 дня війни
Від 24 лютого 2022 року Україна мужньо протистоїть спробам Росії знищити нашу незалежність. У четвер, 9 січня, триває вже 1051 день повномасштабної агресії проти України.
Про ситуацію на фронті, втрати ворога, заяви українських й західних посадовців і інші події, що сталися протягом цієї доби, у своєму матеріалі інформує 24 Канал.
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Що відбулося протягом доби 9 січня: новини
Станом на вечір 8 січня міністр оборони України Умєров уже у Німеччині й почав перші зустрічі. У четвер, 9 січня, очікується прибуття Володимира Зеленського. У нього заплановані перемовини з партнерами на рівні міністрів оборони та військових командувачів Ключове для України – продовжити посилювати нашу ППО, дати Україні змогу щонайменше відігнати від наших міст, від наших кордонів російську військову авіацію, Також на "Рамштайні" будуть обговорювати, як українські оборонні коаліції продовжать працювати у 2025 році. У Пентагоні раніше повідомляли, що мета нинішнього засідання – розробка дорожньої карти для зміцнення обороноздатності України, яка дозволить створити стримувальні сили до 2027 року. Кількість поранених після удару росіян по Запоріжжю 8 січня зросла до 109 людей. Ворог просунувся в Торецьку, Піщаному, біля Воздвиженки, Баранівки, Солоного, Слов'янки, Петропавлівки, Новоєлизаветівки та Курахового, повідомляє DeepState. Уточнюється лінія зіткнення на Курщині. У Росії під атакою дронів побував Слов'янськ-на-Кубані, наслідки поки не відомі.
Що потрібно знати перед "Рамштайном"
– акцентував він.
Оновлення DeepState
Станом на вечір 8 січня міністр оборони України Умєров уже у Німеччині й почав перші зустрічі. У четвер, 9 січня, очікується прибуття Володимира Зеленського. У нього заплановані перемовини з партнерами на рівні міністрів оборони та військових командувачів
Ключове для України – продовжити посилювати нашу ППО, дати Україні змогу щонайменше відігнати від наших міст, від наших кордонів російську військову авіацію,
Також на "Рамштайні" будуть обговорювати, як українські оборонні коаліції продовжать працювати у 2025 році.
У Пентагоні раніше повідомляли, що мета нинішнього засідання – розробка дорожньої карти для зміцнення обороноздатності України, яка дозволить створити стримувальні сили до 2027 року.
Кількість поранених після удару росіян по Запоріжжю 8 січня зросла до 109 людей.
Ворог просунувся в Торецьку, Піщаному, біля Воздвиженки, Баранівки, Солоного, Слов'янки, Петропавлівки, Новоєлизаветівки та Курахового, повідомляє DeepState. Уточнюється лінія зіткнення на Курщині.
У Росії під атакою дронів побував Слов'янськ-на-Кубані, наслідки поки не відомі.