У Німеччині буде "Рамштайн", Росію атакували дрони: хронологія 1051 дня війни

Від 24 лютого 2022 року Україна мужньо протистоїть спробам Росії знищити нашу незалежність. У четвер, 9 січня, триває вже 1051 день повномасштабної агресії проти України.

Про ситуацію на фронті, втрати ворога, заяви українських й західних посадовців і інші події, що сталися протягом цієї доби, у своєму матеріалі інформує 24 Канал.

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Що відбулося протягом доби 9 січня: новини