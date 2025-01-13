Росія просунулась на кількох напрямках фронту: хронологія 1055 дня війни
Російські військові не полишають спроб захопити нові українські території. Українська армія дає ворогу гідну відсіч на всіх напрямках фронту.
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 10555 днів. Про головні події доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Ворог просунувся в Часовому Яру, Торецьку, Янтарному, Нововасилівці, біля Єлизаветівки, Зеленого, Звірового та Котлиного. У ніч на 13 січня у Полтаві пролунали вибухи внаслідок атаки російських БпЛА. Волц озвучив позицію Трампа, що угода щодо України неможлива без діалогу з Росією, а тому він працюватиме над цим питання впродовж наступних місяців.
Росія просувається на фронті
Трамп вважає неможливою угоду щодо України без діалогу з Росією
Ворог просунувся в Часовому Яру, Торецьку, Янтарному, Нововасилівці, біля Єлизаветівки, Зеленого, Звірового та Котлиного.
У ніч на 13 січня у Полтаві пролунали вибухи внаслідок атаки російських БпЛА.
Волц озвучив позицію Трампа, що угода щодо України неможлива без діалогу з Росією, а тому він працюватиме над цим питання впродовж наступних місяців.