Росія просунулась на кількох напрямках фронту: хронологія 1055 дня війни

Російські військові не полишають спроб захопити нові українські території. Українська армія дає ворогу гідну відсіч на всіх напрямках фронту.

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 10555 днів. Про головні події доби – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Росія захопила село на Покровському напрямку і просунулася у Торецьку: карти і звіт ISW 12 січня