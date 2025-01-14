Дрони атакують Росію, ЗСУ стримують наступ на Покровськ: хронологія 1056 дня війни

14 січня 2025, 06:39
Читать новость на русском
Автор: Дар'я Смородська

Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупантів на всіх наппрямках фронту. Ситуація на Покровському і Курському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 10556 днів. Про головні події доби – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також 2 цілі Курської операції: військовий експерт оцінив ситуацію на напрямку

06:48, 14 січня

Дрони атакували також завод в Казані

У Казані 14 січня дрони вдарили по хімічному заводу "Оргсинтез", який спеціалізується на виробництві хімічних речовин. На території підприємства спалахнула пожежа.

06:26, 14 січня

У Саратовській області, зокрема в Енгельсі, відбулася масована атака дронів, що спричинило понад 10 вибухів і пошкодження на промисловому підприємстві та нафтобазі.

Усього відомо про понад 20 дронів, які атакували область, деякі з них летіли в напрямку Саратова, а інші - Енгельса.

06:23, 14 січня

  • Сили оборони України відновили положення у Шевченку, що в Покровському районі.
  • Росіяни могли окупувати Зелене, що розташоване приблизно за 9 кілометрів від Покровська.
  • Ворог просувається в Торецьку, Піщаному, Ясеновому, Новому Комарі, біля Воздвиженки, Удачного, Успенівки, Новоєлизаветівки, Слов'янки, Нескучного та Андріївки.
06:19, 14 січня

Дрони атакують Тульську область Росії

Вночі окупанти повідомили про атаку дронів. Зокрема, в місті Алексін Тульської області прогриміла серія вибухів. За словами губернатора, внаслідок атаки нібито пошкоджено кілька автомобілів і господарських будівель та розбито вікна в житловому буднику.

06:17, 14 січня

Після опівночі тривала ліквідація наслідків прильоту КАБ у сумах. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт міської інфраструктури. Попередньо, постраждалих немає,

06:10, 14 січня

Ситуація в Покровську і Мирнограді залишається контрольованою, - ОСУВ "Хортиця"

Російські окупанти намагаються обійти Покровськ та Мирноград. До траси, яка веде на Дніпропетровщину росіянам залишилося пройти трохи менше, ніж 7 кілометрів.