Дрони атакують Росію, ЗСУ стримують наступ на Покровськ: хронологія 1056 дня війни
Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупантів на всіх наппрямках фронту. Ситуація на Покровському і Курському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 10556 днів. Про головні події доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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У Казані 14 січня дрони вдарили по хімічному заводу "Оргсинтез", який спеціалізується на виробництві хімічних речовин. На території підприємства спалахнула пожежа. У Саратовській області, зокрема в Енгельсі, відбулася масована атака дронів, що спричинило понад 10 вибухів і пошкодження на промисловому підприємстві та нафтобазі. Усього відомо про понад 20 дронів, які атакували область, деякі з них летіли в напрямку Саратова, а інші - Енгельса. Вночі окупанти повідомили про атаку дронів. Зокрема, в місті Алексін Тульської області прогриміла серія вибухів. За словами губернатора, внаслідок атаки нібито пошкоджено кілька автомобілів і господарських будівель та розбито вікна в житловому буднику. Після опівночі тривала ліквідація наслідків прильоту КАБ у сумах. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт міської інфраструктури. Попередньо, постраждалих немає, Російські окупанти намагаються обійти Покровськ та Мирноград. До траси, яка веде на Дніпропетровщину росіянам залишилося пройти трохи менше, ніж 7 кілометрів.
Дрони атакували також завод в Казані
Дрони атакують Тульську область Росії
Ситуація в Покровську і Мирнограді залишається контрольованою, - ОСУВ "Хортиця"
У Казані 14 січня дрони вдарили по хімічному заводу "Оргсинтез", який спеціалізується на виробництві хімічних речовин. На території підприємства спалахнула пожежа.
У Саратовській області, зокрема в Енгельсі, відбулася масована атака дронів, що спричинило понад 10 вибухів і пошкодження на промисловому підприємстві та нафтобазі.
Усього відомо про понад 20 дронів, які атакували область, деякі з них летіли в напрямку Саратова, а інші - Енгельса.
Вночі окупанти повідомили про атаку дронів. Зокрема, в місті Алексін Тульської області прогриміла серія вибухів. За словами губернатора, внаслідок атаки нібито пошкоджено кілька автомобілів і господарських будівель та розбито вікна в житловому буднику.
Після опівночі тривала ліквідація наслідків прильоту КАБ у сумах. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт міської інфраструктури. Попередньо, постраждалих немає,
Російські окупанти намагаються обійти Покровськ та Мирноград. До траси, яка веде на Дніпропетровщину росіянам залишилося пройти трохи менше, ніж 7 кілометрів.