Вибухи в Росії, атака дронів на пороховий завод у Тамбовській області: хронологія 1058 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1058 добу. Окупанти не полишають спроб захопити дедалі більше наших територій. Росіяни постійно тероризують цивільне населення. Українські захисники та захисниці дають потужну відсіч агресору.
Про головні новини 16 січня, – ситуацію на фронті, наслідки російських атак, успіхи Сил оборони, – повідомляє 24 Канал.
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Аналітики пишуть, що окупаційні війська просунулися на трьох напрямках. Зокрема, до Борової, у Часовому Ярі та Торецьку. У місті Котовськ Тамбовської області прогриміла серія вибухів. Окупанти скаржилися на атаку дронів. Російські телеграм-канали писали, що, попередньо, БпЛА рухалися у бік порохового заводу у селі Кузьмино-Гать. Там теж лунали вибухи. Аналітики оновили свою карту бойових дій. Зокрема, зазначили, що Сили Оборони відновили положення біля Успенівки. Ворог окупував Нескучне, а також просунувся у Времівці, Торецьку, Котлиному, біля Удачного, Янтарного, Нововасилівки, Сухих Ялів. Офіцер ППО збив російський гелікоптер Мі-8 замість українського дрона. Внаслідок цього загинули 3 окупантів. Міноборони хотіло отримати 200 мільйонів рублів за гелікоптер. Однак, суд відмовив. Пашков "вирушить самостійно" у колонію-поселення, де буде відбувати термін.
Окупанти просуваються в Часовому Яр й Торецьку: аналіз ISW
У Тамбовській області дрони атакували пороховий завод
Росіяни окупували Нескучне, ЗСУ відновили положення біля Успенівки, – DeepState
У Росії посадили офіцера ППО
Аналітики пишуть, що окупаційні війська просунулися на трьох напрямках. Зокрема, до Борової, у Часовому Ярі та Торецьку.
У місті Котовськ Тамбовської області прогриміла серія вибухів. Окупанти скаржилися на атаку дронів.
Російські телеграм-канали писали, що, попередньо, БпЛА рухалися у бік порохового заводу у селі Кузьмино-Гать. Там теж лунали вибухи.
Аналітики оновили свою карту бойових дій. Зокрема, зазначили, що Сили Оборони відновили положення біля Успенівки.
Ворог окупував Нескучне, а також просунувся у Времівці, Торецьку, Котлиному, біля Удачного, Янтарного, Нововасилівки, Сухих Ялів.
Офіцер ППО збив російський гелікоптер Мі-8 замість українського дрона. Внаслідок цього загинули 3 окупантів.
Міноборони хотіло отримати 200 мільйонів рублів за гелікоптер. Однак, суд відмовив. Пашков "вирушить самостійно" у колонію-поселення, де буде відбувати термін.