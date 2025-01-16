Вибухи в Росії, атака дронів на пороховий завод у Тамбовській області: хронологія 1058 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1058 добу. Окупанти не полишають спроб захопити дедалі більше наших територій. Росіяни постійно тероризують цивільне населення. Українські захисники та захисниці дають потужну відсіч агресору.

Про головні новини 16 січня, – ситуацію на фронті, наслідки російських атак, успіхи Сил оборони, – повідомляє 24 Канал.

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