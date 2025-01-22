Атака дронами-камікадзе та просування Росії на фронті: хронологія 1064 дня війни

Боротьба України проти російських загарбників триває. Наші Сили оборони роблять все можливе для того, аби стримати ворога.

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії 1064 дні. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Ворог оточує Велику Новосілку та штурмує Удачне: як змінилася лінія фронту за тиждень