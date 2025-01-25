УКР РУС
25 січня 2025, 06:53
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Атака "Шахедами", на Київщині пошкоджено багатоповерхівку: хронологія 1067 дня війни

Юлія Муріна

Росія не припиняє терор цивільного населення України. У ніч на 25 січня окупанти вкотре атакували нашу державу ударними дронами. Також агресор намагається просуватися на фронті.

Про головні новини 1067 дня війни, – ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини росіян, – повідомляє 24 Канал.

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06:19, 25 січня

Атака "Шахедами" на Черкащину: є відключення світла

Вночі  під прицілом загарбників була критична інфраструктура. Наслідки російської атаки ще уточнюють.

Голова ОВА повідомив, що знеструмлено частину абонентів, зокрема, у Черкасах. Усі відповідні служби працюють.

04:01, 25 січня

Внаслідок атаки на Київщину пошкоджена 9-поверхівка

Унаслідок російської атаки в одному з населених пунктів області пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Сталася руйнація балконів 4 – 8 поверхів, вибиті віконні рами. В одному з під'їздів відбулася руйнація перекриття сходової клітини.

Всі оперативні служби на місці. Проводиться обстеження під'їздів, розбір пошкоджених конструкцій. Новобудова заселена частково. Інформація про потерпілих не надходила.

В іншому районі внаслідок падіння уламків збитої цілі сталося загоряння виробничого підприємства на площі 600 метрів квадратних. Пожежу вже ліквідували. 

02:36, 25 січня

Вибухи на Черкащині

Поблизу Черкас пролунала серія вибухів. Повітряні сили попереджали про ворожі БпЛА.

02:36, 25 січня

Вибухи у Києві

Вибухи пролунали у столиці. Згодом були повторні. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом ударних дронів.

01:07, 25 січня

Росія посилила атаки на Краматорському напрямку й тисне на Покровськ

Упродовж 24 січня на фронті відбулося 190 бойових зіткнень. На Краматорському напрямку ворог посилив атаки.Було зафіксовано 39 боєзіткнень поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Васюківки, Новомаркового та Білої Гори, 15 з яких тривають досі.

  На Покровському напрямку росіяни 78 разів намагалися прорвати нашу оборону. Українські захисники ліквідували 367 окупантів, 186 з них – безповоротно.

Також знищено 12 одиниць автомобільної техніки, 2 бойові машини піхоти, один окопний РЕБ, 3 антени зв'язку, крім того, значно пошкоджено 3 міномети загарбників.

00:16, 25 січня

Указ Держдепу не стосується допомоги Україні, – джерела ЗМІ у Пентагоні

Держдеп США видав указ про зупинку всієї іноземної допомоги на 90 днів. Однак, це не стосується допомоги, яка виділяється Україні. Про це повідомив кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш з посиланням на джерела в Пентагоні.