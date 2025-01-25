Атака "Шахедами", на Київщині пошкоджено багатоповерхівку: хронологія 1067 дня війни

Росія не припиняє терор цивільного населення України. У ніч на 25 січня окупанти вкотре атакували нашу державу ударними дронами. Також агресор намагається просуватися на фронті.

Про головні новини 1067 дня війни, – ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини росіян, – повідомляє 24 Канал.

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