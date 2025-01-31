Солдатів КНДР могли відкликати з фронту: хронологія 1073 дня війни

В Україні триває 1073 день повномасштабного вторгнення Росії. Сили оборони продовжують утримувати позиції по всій лінії фронту та завдавати значних втрат окупаційним військам.

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