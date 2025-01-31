Солдатів КНДР могли відкликати з фронту: хронологія 1073 дня війни
В Україні триває 1073 день повномасштабного вторгнення Росії. Сили оборони продовжують утримувати позиції по всій лінії фронту та завдавати значних втрат окупаційним військам.
Про наслідки ворожих ударів, ситуацію на фронті та головні події дня – читайте в хронології 24 Каналу.
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За словами українських та американських офіційних осіб, солдати Північної Корей були виведені з лінії фронту після того, як зазнали серйозних втрат. Зазначається, що корейців не бачили на війні близько двох тижнів. Американські чиновники припускають, що рішення про виведення солдатів КНДР з фронту може бути не постійним. Цілком можливо, за їхніми словами, що північнокорейці можуть повернутися після додаткового навчання або після того, як росіяни знайдуть нові способи їх розгортання, щоб уникнути таких великих втрат, 31 січня Волгоградська область була атакована дронами. Зокрема є влучання по нафтопереробний завод "Лукойлу". Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що війна між Україною та Росією не завершиться досягненням усіх цілей однієї зі сторін конфлікту. Це (війна – 24 Канал) не закінчиться з максималістськими цілями однієї зі сторін, доведеться виконати багато важкої роботи. Я думаю, що тільки США під керівництвом президента Трампа можуть зробити це можливим, але це буде нелегко і потребуватиме певного часу, У DeepState повідомили, що росіяни окупували Новоандріївку та мають просування в районі Неліпівців, Котлиного та біля Шевченка. Водночас Сили оборони відновили позиції біля Удачного на Донеччині.
Солдатів КНДР могли відкликати з лінії фронту
– акцентують у NYT.
У Волгограді дрони атакували НПЗ
Війна не завершиться виконанням усіх цілей однієї зі сторін, – держсекретар США Рубіо
– заявив Рубіо.
Сили оборони відновили позиції біля Удачного
За словами українських та американських офіційних осіб, солдати Північної Корей були виведені з лінії фронту після того, як зазнали серйозних втрат. Зазначається, що корейців не бачили на війні близько двох тижнів.
Американські чиновники припускають, що рішення про виведення солдатів КНДР з фронту може бути не постійним.
Цілком можливо, за їхніми словами, що північнокорейці можуть повернутися після додаткового навчання або після того, як росіяни знайдуть нові способи їх розгортання, щоб уникнути таких великих втрат,
31 січня Волгоградська область була атакована дронами. Зокрема є влучання по нафтопереробний завод "Лукойлу".
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що війна між Україною та Росією не завершиться досягненням усіх цілей однієї зі сторін конфлікту.
Це (війна – 24 Канал) не закінчиться з максималістськими цілями однієї зі сторін, доведеться виконати багато важкої роботи. Я думаю, що тільки США під керівництвом президента Трампа можуть зробити це можливим, але це буде нелегко і потребуватиме певного часу,
У DeepState повідомили, що росіяни окупували Новоандріївку та мають просування в районі Неліпівців, Котлиного та біля Шевченка.
Водночас Сили оборони відновили позиції біля Удачного на Донеччині.