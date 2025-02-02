УКР РУС
2 лютого 2025, 06:30
8

Атака "Шахедами", удар по Харкову й Сумщині: хронологія 1075 дня війни

Юлія Муріна

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1075 добу. Росія не припиняє постійний терор цивільного населення. Вночі окупанти вкотре атакували ударними дронами.

Про наслідки ворожих атак, ситуацію на фронті, нові воєнні злочини російських загарбників – повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Понищені будинки, інфраструктура та багато постраждалих: усе про нічну атаку на Україну 31 січня

02:57, 02 лютого

Росія влучила в цивільне підприємство у Харкові

Окупанти завдали удару безпілотником по цивільному підприємству у Слобідському районі, яке займалося виготовлення одягу.

Внаслідок вибуху зайнялася пожежа площею близько 2000 квадратних метрів

02:50, 02 лютого

Яка ситуація на фронті: огляд ISW

Сили оборони просунулися на півночі Торецька.

Аналітики ISW пишуть, що агресор просунувся в районі Часового Яру, Покровська, а також на Новопавлівському, Харківському, Куп'янському й Гуляйпільському напрямках.

01:53, 02 лютого

Окупанти просунулися на Покровському напрямку

За даними аналітиків DeepState, ворог просунувся біля Воздвиженки, Котлиного та Андріївки.

01:43, 02 лютого

Окупанти атакували "Шахедом" Сумщину

Сьогодні вночі ворог атакував "Шахедом" Садівську громаду. За попередньою інформацією жертв і постраждалих немає.

Пошкоджені житлові будинки, зокрема, вікна, фасади, покрівлі. На місці прильоту працюють відповідні служби

00:24, 02 лютого

Удар по інтернату в Суджі: Повітряні сили довели, що атакувала Росія

Російські пропагандисти традиційно намагаються звинуватити Україну в ударі по триповерховому будинку колишнього інтернату в Суджі, де перебувало 86 цивільних осіб місцевого населення та пункту Національної поліції України з 4 поліцейськими.

Не вийде! Є беззаперечні докази та результати об'єктивного контролю, що удар здійснено російською тактичною авіацією,
– наголосили Повітряні сили.

Також показали скриншоти з системи "Віраж-планшет" із траєкторією польоту російської керованої авіаційної бомби.

Росія вдарила по Суджі / Скриншоти Повітряних сил

00:22, 02 лютого

Вибухи на Київщині

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.