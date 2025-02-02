Атака "Шахедами", удар по Харкову й Сумщині: хронологія 1075 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1075 добу. Росія не припиняє постійний терор цивільного населення. Вночі окупанти вкотре атакували ударними дронами.
Про наслідки ворожих атак, ситуацію на фронті, нові воєнні злочини російських загарбників – повідомляє 24 Канал.
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Окупанти завдали удару безпілотником по цивільному підприємству у Слобідському районі, яке займалося виготовлення одягу. Внаслідок вибуху зайнялася пожежа площею близько 2000 квадратних метрів Сили оборони просунулися на півночі Торецька. Аналітики ISW пишуть, що агресор просунувся в районі Часового Яру, Покровська, а також на Новопавлівському, Харківському, Куп'янському й Гуляйпільському напрямках. За даними аналітиків DeepState, ворог просунувся біля Воздвиженки, Котлиного та Андріївки. Сьогодні вночі ворог атакував "Шахедом" Садівську громаду. За попередньою інформацією жертв і постраждалих немає. Пошкоджені житлові будинки, зокрема, вікна, фасади, покрівлі. На місці прильоту працюють відповідні служби Російські пропагандисти традиційно намагаються звинуватити Україну в ударі по триповерховому будинку колишнього інтернату в Суджі, де перебувало 86 цивільних осіб місцевого населення та пункту Національної поліції України з 4 поліцейськими. Не вийде! Є беззаперечні докази та результати об'єктивного контролю, що удар здійснено російською тактичною авіацією, Також показали скриншоти з системи "Віраж-планшет" із траєкторією польоту російської керованої авіаційної бомби. У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Росія влучила в цивільне підприємство у Харкові
Яка ситуація на фронті: огляд ISW
Окупанти просунулися на Покровському напрямку
Окупанти атакували "Шахедом" Сумщину
Удар по інтернату в Суджі: Повітряні сили довели, що атакувала Росія
– наголосили Повітряні сили.
Вибухи на Київщині
Окупанти завдали удару безпілотником по цивільному підприємству у Слобідському районі, яке займалося виготовлення одягу.
Внаслідок вибуху зайнялася пожежа площею близько 2000 квадратних метрів
Сили оборони просунулися на півночі Торецька.
Аналітики ISW пишуть, що агресор просунувся в районі Часового Яру, Покровська, а також на Новопавлівському, Харківському, Куп'янському й Гуляйпільському напрямках.
За даними аналітиків DeepState, ворог просунувся біля Воздвиженки, Котлиного та Андріївки.
Сьогодні вночі ворог атакував "Шахедом" Садівську громаду. За попередньою інформацією жертв і постраждалих немає.
Пошкоджені житлові будинки, зокрема, вікна, фасади, покрівлі. На місці прильоту працюють відповідні служби
Російські пропагандисти традиційно намагаються звинуватити Україну в ударі по триповерховому будинку колишнього інтернату в Суджі, де перебувало 86 цивільних осіб місцевого населення та пункту Національної поліції України з 4 поліцейськими.
Не вийде! Є беззаперечні докази та результати об'єктивного контролю, що удар здійснено російською тактичною авіацією,
Також показали скриншоти з системи "Віраж-планшет" із траєкторією польоту російської керованої авіаційної бомби.
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.