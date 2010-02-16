Атака "Шахедами", окупанти просунулися на Курщині й Донеччині: хронологія 1089 дня війни
В Україні 1089 доба повномасштабної війни. Росія не припиняє терор цивільного населення. Вночі окупанти вкотре атакували "Шахедами". Також агресор не полишає спроб захопити якомога більше наших територій.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті, головні новини 16 лютого – повідомляє 24 Канал.
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За даними аналітиків, російські загарбники просунулися в Курській області біля Свердлікового, що на захід від Суджі. Також окупанти мали успіх під Торецьком у східній Щербинівці. Просунулися на сході Даченського й поблизу Великої Новосілки. На Мюнхенській конференції Володимир Зеленський підкреслив важливість почерговості зустрічей Трампа з ним і Путіним. Глава держави наголосив, що США й Україна мають спершу напрацювати план, як зупинити диктатора, а вже потім сідати з ним за стіл переговорів. Віталій Кім повідомив, що в місті виникла пожежа. Є пошкодження магазину. Наразі відомо про одного постраждалого. Міський голова Олександр Сєнкевич написав, що комунальні служби обстежують територію для фіксації та ліквідації наслідків атаки. Всі подробиці обіцяють надати згодом. Аналітики пишуть, що 15 лютого окупанти проводили штурмові дії в напрямку Костянтинополя та Улаклів. Також ворог просунувся біля Улаклів, Нового Комара, Преображенки, а ще в Запоріжжі, Андріївці та Новоочеретуватому. США не бачать Європу за столом переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Генсек НАТО вважає, що європейські країни мають вибороти це право, пропонуючи конкретні дії. Я був трохи, як я вже сказав, здивований, що коли з'явилися новини про телефонні дзвінки, а також про те, що сталося із зустріччю міністрів оборони в Брюсселі, їхня реакція була трохи схожа на те "а чому ми не за столом", замість того, щоб вийти з конкретними пропозиціями, Повторні вибухи в Миколаєві. У Миколаєві пролунав вибух.
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– зазначив Марк Рютте.
За даними аналітиків, російські загарбники просунулися в Курській області біля Свердлікового, що на захід від Суджі. Також окупанти мали успіх під Торецьком у східній Щербинівці. Просунулися на сході Даченського й поблизу Великої Новосілки.
На Мюнхенській конференції Володимир Зеленський підкреслив важливість почерговості зустрічей Трампа з ним і Путіним. Глава держави наголосив, що США й Україна мають спершу напрацювати план, як зупинити диктатора, а вже потім сідати з ним за стіл переговорів.
Віталій Кім повідомив, що в місті виникла пожежа. Є пошкодження магазину. Наразі відомо про одного постраждалого.
Міський голова Олександр Сєнкевич написав, що комунальні служби обстежують територію для фіксації та ліквідації наслідків атаки. Всі подробиці обіцяють надати згодом.
Аналітики пишуть, що 15 лютого окупанти проводили штурмові дії в напрямку Костянтинополя та Улаклів. Також ворог просунувся біля Улаклів, Нового Комара, Преображенки, а ще в Запоріжжі, Андріївці та Новоочеретуватому.
США не бачать Європу за столом переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Генсек НАТО вважає, що європейські країни мають вибороти це право, пропонуючи конкретні дії.
Я був трохи, як я вже сказав, здивований, що коли з'явилися новини про телефонні дзвінки, а також про те, що сталося із зустріччю міністрів оборони в Брюсселі, їхня реакція була трохи схожа на те "а чому ми не за столом", замість того, щоб вийти з конкретними пропозиціями,
Повторні вибухи в Миколаєві.
У Миколаєві пролунав вибух.