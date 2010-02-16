Атака "Шахедами", окупанти просунулися на Курщині й Донеччині: хронологія 1089 дня війни

В Україні 1089 доба повномасштабної війни. Росія не припиняє терор цивільного населення. Вночі окупанти вкотре атакували "Шахедами". Також агресор не полишає спроб захопити якомога більше наших територій.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті, головні новини 16 лютого – повідомляє 24 Канал.

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