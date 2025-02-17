Удар по Харкову й Запоріжжю, атака на Ільський НПЗ: хронологія 1090 дня війни

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже майже 3 роки. Загарбники продовжують постійний терор цивільного населення й намагаються просуватися на фронті.

Про наслідки ворожих атак, нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті, головні новини 17 лютого – повідомляє 24 Канал.

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