Удар по Харкову й Запоріжжю, атака на Ільський НПЗ: хронологія 1090 дня війни
Повномасштабна війна Росії проти України триває вже майже 3 роки. Загарбники продовжують постійний терор цивільного населення й намагаються просуватися на фронті.
Про наслідки ворожих атак, нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті, головні новини 17 лютого – повідомляє 24 Канал.
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Російські війська просунулися в Курській області. Також окупанти мали певні успіхи під Сіверськом, на Куп'янському й Курахівському напрямку. Сили оборони просунулися на Торецькому напрямку. Росіяни атакували Запоріжжя 10 безпілотниками. Вибуховою хвилею пошкоджені складські приміщення, сталися займання. Через ворожу атаку спалахнула пожежа в нежитловій будівлі. Попередньо, без постраждалих. Кір Стармер готовий до відправки британських військ в Україну. Прем'єр наголосив, наражати британців на небезпеку – це величезна відповідальність, але його країна повинна готовою внести свою лепту для Європи. У Краснодарському краї пролунали потужні вибухи. Ймовірно, дрони навідалися до Ільського НПЗ. Спалахнула пожежа. У Салтівському районі, попередньо, удар прийшовся неподалік адмінбудівлі. Станом на зараз без постраждалих. В адмінбудівлі та прилеглих будинках подекуди вибиті шибки. У Холодногірському районі 3 людей звернулися за медичною допомогою через гостру реакцію на стрес. У Харкові пролунав вибух. Попередньо, БпЛА типу "Шахед" атакував Салтівський район міста. Згодом міський голова також повідомив, що в Холодногірському районі зафіксовано влучання російського дрона на території приватного домоволодіння, пошкоджено житловий будинок. У столиці прогриміли вибухи. Працює ППО по ворожих дронах.
Яка ситуація на фронті: аналіз ISW
Вибухи в Запорізькій області: спалахнула пожежа
Стармер готовий відправити британські війська в Україну для забезпечення мирної угоди
Дрони атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї
Внаслідок атаки на Харків є постраждалі
Харків атакували "Шахеди": є влучання в різних районах міста
Вибухи у Києві
Російські війська просунулися в Курській області. Також окупанти мали певні успіхи під Сіверськом, на Куп'янському й Курахівському напрямку.
Сили оборони просунулися на Торецькому напрямку.
Росіяни атакували Запоріжжя 10 безпілотниками. Вибуховою хвилею пошкоджені складські приміщення, сталися займання.
Через ворожу атаку спалахнула пожежа в нежитловій будівлі. Попередньо, без постраждалих.
Кір Стармер готовий до відправки британських військ в Україну. Прем'єр наголосив, наражати британців на небезпеку – це величезна відповідальність, але його країна повинна готовою внести свою лепту для Європи.
У Краснодарському краї пролунали потужні вибухи. Ймовірно, дрони навідалися до Ільського НПЗ. Спалахнула пожежа.
У Салтівському районі, попередньо, удар прийшовся неподалік адмінбудівлі. Станом на зараз без постраждалих. В адмінбудівлі та прилеглих будинках подекуди вибиті шибки.
У Холодногірському районі 3 людей звернулися за медичною допомогою через гостру реакцію на стрес.
У Харкові пролунав вибух. Попередньо, БпЛА типу "Шахед" атакував Салтівський район міста.
Згодом міський голова також повідомив, що в Холодногірському районі зафіксовано влучання російського дрона на території приватного домоволодіння, пошкоджено житловий будинок.
У столиці прогриміли вибухи. Працює ППО по ворожих дронах.