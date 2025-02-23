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24 Канал Новини України Нічна атака "Шахедів" на Київ: хронологія 1096 дня війни
23 лютого, 06:45
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Нічна атака "Шахедів" на Київ: хронологія 1096 дня війни

Ірина Марціяш

Вже 1096 день повномасштабної війни ЗСУ дають потужну відсіч російським окупантам. Так, Сили оборони продовжують давати відсіч по всій лінії фронту, а сили протиповітряної оборони відбивають атаки ворожих сил з повітря.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 23 лютого, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Уламки у ботсаду, пожежа та пошкоджені будинки: усе про нічну атаку БпЛА на Київ

05:05, 23 лютого

У Білому домі заявили, що "російсько-український конфлікт" може закінчитися вже "цього тижня"

Речниця Білого дому сказала, що президент Дональд Трамп упевнений у своїй здатності укласти угоду з Росією. Ба більше, кінець війни може настати вже цього тижня.

Про це Кароліна Левітт заявила під час спілкування зі ЗМІ увечері суботи 22 лютого.

01:56, 23 лютого

Угода про мінерали покликана запобігти корупції під час відбудови України, – глава Мінфіну США

У США стверджують, що умови угоди про мінерали мають допомогти запобігти корупції під час відновлення України. Там кажуть, що економічне майбутнє України в мирний час може бути більш процвітаючим, а партнерство із ними забезпечить це.

Про це ідеться в колонці голови Мінфіну США Скотта Бессента для Financial Times.

01:19, 23 лютого

Атака дронів на Київ

У столиці працювала ППО по ворожих безпілотниках.

Спочатку мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки ворожого БпЛА впали на території Національного ботанічного саду імені Гришка у Печерському районі.

За повідомленням голови МВА Тимура Ткаченка, у цьому районі пошкоджено вікна у нежитловій будівлі.

Згодом, стало відомо, що через атаку у Голосіївському районі міста виникла пожежа в приватному будинку. Там також було зафіксовано падіння уламків.

Руйнування з цієї ж причини є й у Дарницькому районі. Там пошкоджені 3 приватні будинки та декілька автівок.

00:19, 23 лютого

Росіяни атакували Запоріжжя

Іван Федоров повідомив, що сталося займання у приватному секторі. Пошкоджені вікна у кількох багатоповерхівках. Екстрені служби виїхали на місце.

Відомо про одну постраждалу 53-річну жінку. Медики надають їй допомогу.