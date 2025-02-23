Нічна атака "Шахедів" на Київ: хронологія 1096 дня війни

Вже 1096 день повномасштабної війни ЗСУ дають потужну відсіч російським окупантам. Так, Сили оборони продовжують давати відсіч по всій лінії фронту, а сили протиповітряної оборони відбивають атаки ворожих сил з повітря.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 23 лютого, повідомляє 24 Канал.

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