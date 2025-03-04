США припиняють допомогу Україні: хронологія 1105 дня війни

У вівторок, 4 березня, триває 1105 день повномасштабного вторгнення. Доки Сили оборони тримають фронт, дипломати борються за Україну на міжнародній арені.

24 Канал переповідає головні заяви США та Європи щодо війни в Україні та Володимира Зеленського, рішення української влади та, звісно, події на фронті.

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Хронологія 1105 дня війни