США припиняють допомогу Україні: хронологія 1105 дня війни
У вівторок, 4 березня, триває 1105 день повномасштабного вторгнення. Доки Сили оборони тримають фронт, дипломати борються за Україну на міжнародній арені.
24 Канал переповідає головні заяви США та Європи щодо війни в Україні та Володимира Зеленського, рішення української влади та, звісно, події на фронті.
Дивіться також Чому Пентагон забороняє кібератаки проти Росії та як це може вдарити по Україні та Європі
Хронологія 1105 дня війни
Це триватиме, доки Трамп "не вирішить, що Київ готовий до миру". Увечері 4 березня президент США має виступити, імовірно, він уточнить свою позицію. Там була пожежа. Завод має потужність перероблення 8,9 мільйона тонн нафти на рік, що робить його одним із середніх за розмірами НПЗ у Росії.
США заявили про припинення всієї військової допомоги Україні
Дрони атакували Сизранський НПЗ
Нічні обстріли "Шахедами"
Це триватиме, доки Трамп "не вирішить, що Київ готовий до миру".
Увечері 4 березня президент США має виступити, імовірно, він уточнить свою позицію.
Там була пожежа. Завод має потужність перероблення 8,9 мільйона тонн нафти на рік, що робить його одним із середніх за розмірами НПЗ у Росії.