Масована атака "Шахедами" на Київ, вибухи в Росії: хронологія 1124 дня війни

Росія не припиняє терор цивільного населення України. Вночі 23 березня окупанти вкотре атакували безпілотниками. На жаль, є жертви й постраждалі.

Про нові воєнні злочини росіян, наслідки ворожих атак, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені – повідомляє 24 Канал.

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