Атака "Шахедами", у Дніпрі зросла кількість постраждалих: хронологія 1130 дня війни

Росія не припиняє терор цивільного населення України. Вночі окупанти вкотре атакували "Шахедами". Також агресор не полишає спроб захопити якомога більше наших територій. Сили оборони дають потужну відсіч агресору.

Про головні новини 29 березня, – ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини росіян, – повідомляє 24 Канал.

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