Атака "Шахедами", у Дніпрі зросла кількість постраждалих: хронологія 1130 дня війни
Росія не припиняє терор цивільного населення України. Вночі окупанти вкотре атакували "Шахедами". Також агресор не полишає спроб захопити якомога більше наших територій. Сили оборони дають потужну відсіч агресору.
Про головні новини 29 березня, – ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини росіян, – повідомляє 24 Канал.
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За словами військового аналітика фінської компанії Black Bird Group Еміля Кастехельмі, українські війська прорвали першу лінію російської оборони. Крім того, захисникам, ймовірно, вдалося просунутися на глибину від 3 до 4 кілометрів. В окупованому Луганську прогриміли вибухи. Спалахнула пожежа у промисловій зоні. За попередніми даними, могло прилетіти у завод "Трансмаш". Місцеві телеграм-канали повідомили про звуки вибухів у Вінницькій і Житомирській областях. Заступник начальник Дніпропетровської ОВА заявив, що цілями атаки агресора стали виключно цивільні об'єкти. Зокрема, ресторанний комплекс, житлові будинки та багатоповерхівка. Голова ОВА повідомив, що ворог скерував на місто понад два десятки безпілотників. Більшість з них збили. Через вечірню атаку безпілотників у Дніпрі пошкоджені декілька багатоповерхівок. Спалахнули пожежі у майже десятку приватних будинків. Зайнялися гаражі та СТО. Пожежу у готельно-ресторанному комплексі рятувальникам вдалося локалізувати. Кількість постраждалих збільшилася до 19.
ЗСУ могли просунутися вглиб Бєлгородщини на 3 – 4 кілометри, – Reuters
В окупованому Луганську прогриміла серія вибухів
На Вінниччині та Житомирщині пролунали вибухи
У Дніпрі Росія вдарила виключно по цивільних об'єктах
Росіяни скерували на Дніпро понад 20 безпілотників
У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок атаки Росії
За словами військового аналітика фінської компанії Black Bird Group Еміля Кастехельмі, українські війська прорвали першу лінію російської оборони. Крім того, захисникам, ймовірно, вдалося просунутися на глибину від 3 до 4 кілометрів.
В окупованому Луганську прогриміли вибухи. Спалахнула пожежа у промисловій зоні. За попередніми даними, могло прилетіти у завод "Трансмаш".
Місцеві телеграм-канали повідомили про звуки вибухів у Вінницькій і Житомирській областях.
Заступник начальник Дніпропетровської ОВА заявив, що цілями атаки агресора стали виключно цивільні об'єкти. Зокрема, ресторанний комплекс, житлові будинки та багатоповерхівка.
Голова ОВА повідомив, що ворог скерував на місто понад два десятки безпілотників. Більшість з них збили.
Через вечірню атаку безпілотників у Дніпрі пошкоджені декілька багатоповерхівок. Спалахнули пожежі у майже десятку приватних будинків. Зайнялися гаражі та СТО.
Пожежу у готельно-ресторанному комплексі рятувальникам вдалося локалізувати.
Кількість постраждалих збільшилася до 19.