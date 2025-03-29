Укр Рус
24 Канал Новини України Атака "Шахедами", у Дніпрі зросла кількість постраждалих: хронологія 1130 дня війни
29 березня, 06:31
6

Атака "Шахедами", у Дніпрі зросла кількість постраждалих: хронологія 1130 дня війни

Юлія Муріна

Росія не припиняє терор цивільного населення України. Вночі окупанти вкотре атакували "Шахедами". Також агресор не полишає спроб захопити якомога більше наших територій. Сили оборони дають потужну відсіч агресору.

Про головні новини 29 березня, – ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини росіян, – повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Атака на Дніпро: загинули 4 людини, кількість постраждалих знову зросла

04:24, 29 березня

ЗСУ могли просунутися вглиб Бєлгородщини на 3 – 4 кілометри, – Reuters

За словами військового аналітика фінської компанії Black Bird Group Еміля Кастехельмі, українські війська прорвали першу лінію російської оборони. Крім того, захисникам, ймовірно, вдалося просунутися на глибину від 3 до 4 кілометрів.

02:47, 29 березня

В окупованому Луганську прогриміла серія вибухів

В окупованому Луганську прогриміли вибухи. Спалахнула пожежа у промисловій зоні. За попередніми даними, могло прилетіти у завод "Трансмаш".

01:56, 29 березня

На Вінниччині та Житомирщині пролунали вибухи

Місцеві телеграм-канали повідомили про звуки вибухів у Вінницькій і Житомирській областях.

01:35, 29 березня

У Дніпрі Росія вдарила виключно по цивільних об'єктах

Заступник начальник Дніпропетровської ОВА заявив, що цілями атаки агресора стали виключно цивільні об'єкти. Зокрема, ресторанний комплекс, житлові будинки та багатоповерхівка.

00:46, 29 березня

Росіяни скерували на Дніпро понад 20 безпілотників

Голова ОВА повідомив, що ворог скерував на місто понад два десятки безпілотників. Більшість з них збили.

00:22, 29 березня

У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок атаки Росії

Через вечірню атаку безпілотників у Дніпрі пошкоджені декілька багатоповерхівок. Спалахнули пожежі у майже десятку приватних будинків. Зайнялися гаражі та СТО. 

Пожежу у готельно-ресторанному комплексі рятувальникам вдалося локалізувати. 

Кількість постраждалих збільшилася до 19.