Атака "Шахедами", у Кривому Розі зросла кількість жертв і поранених: хронологія 1137 дня війни
Росія не припиняє постійний терор України. Під прицілом агресора вкотре цивільне населення. У Кривому Розі зросла кількість жертв і постраждалих внаслідок ракетного удару й атаки "Шахедами".
Про головні новини 5 квітня, – наслідки російських атак, нові воєнні злочини окупантів, а також ситуацію на фронті, – повідомляє 24 Канал.
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Андрій Коваленко розповів, що зараз на низці напрямків триває розвідка боєм. Перші посилені атаки агресор планує робити вже у квітні. Головний ривок з більшою інтенсивністю піхотних штурмів на позиціях планує на травень, Президент Франції Еммануель Макрон може стати контактною особою Європи для проведення переговорів з російським диктатором щодо миру в Україні. У ДСНС повідомили, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки безпілотниками зросла до 7 людей. Також є жертва. Окупанти поскаржилися, що безпілотники атакували промислове підприємство у Чапаєвську Самарської області. Завод "Проминтез" займається виробництвом вибухових речовин. Росіяни скаржаться на вибухи у Саранську, що в Мордовії. На оприлюднених кадрах видно пожежу. Ціллю БпЛА могло стати важливе для ворога підприємство, – єдиний у Росії завод з виробництва оптичного волокна. Російські терористи знову вдарили по дитячому майданчику у Кривому Розі. Цього разу "Шахедами". Голова Ради оборони Кривого Рогу заявив, що російська ракета вибухнула в повітрі. Наголосив, спеціально, щоб постраждало якомога більше людей. Відомо, що терористи використали для атаки балістичну ракету "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною, що розрахована на ураження більшої площі та більшої кількості людей. Пані посол США в Україні прокоментувала смертельний удар окупантів балістикою по Кривому Рогу. Однак, не згадала про Росію. Українці висловили обурення в коментарях до допису Бріджит Брінк.. У столиці та на її околицях чули вибухи. Згодом КМВА повідомила, що внаслідок падіння уламків збитого дрона в Деснянському районі сталося займання. Наразі відомо про 61 постраждалого внаслідок ракетної атаки Росії на Кривий Ріг. Серед них – 12 дітей. У лікарнях перебувають 40 містян. Решта – під амбулаторним наглядом. Внаслідок повторної російської атаки на Кривий Ріг є жертва. Бабуся згоріла у приватному будинку, куди влучив "Шахед". Ще 5 людей зазнали поранень. У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Генштаб заявив, що Росія знову поширює неправдиву інформацію. Наголосив, ворожа ракета уразила житловий масив і дитячий майданчик. Загинули й постраждали мирні жителі. Генсек НАТО Марк Рютте прокоментував відсутність міністра оборони США на наступному засіданні у форматі "Рамштайн". Запевнив, що американська допомога Україні триватиме. Голова ОВА заявив, що росіяни вбили 18 людей. Серед них – 9 дітей. Кількість постраждалих зросла до 56.
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У Кривому Розі зросла кількість постраждалих внаслідок атаки "Шахедами"
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Генштаб відреагував на брехню росіян про влучання "в місце наради" у Кривому Розі
У ЗСУ констатували, черговим порушенням норм міжнародного гуманітарного права підступний агресор демонструє, що аж ніяк не прагне миру. Росія має на меті продовжити загарбницьку війну на знищення проти України та всіх українців.
Також Генштаб наголосив, що ці скоєні воєнні злочини не мають термінів давності. Відповідні докази будуть передані до органів міжнародного кримінального правосуддя. Ворог обов'язково відповість за скоєне.
Рютте заявив, що США не виходять з формату "Рамштайн"
У Кривому Розі зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару Росії
Андрій Коваленко розповів, що зараз на низці напрямків триває розвідка боєм. Перші посилені атаки агресор планує робити вже у квітні.
Головний ривок з більшою інтенсивністю піхотних штурмів на позиціях планує на травень,
Президент Франції Еммануель Макрон може стати контактною особою Європи для проведення переговорів з російським диктатором щодо миру в Україні.
У ДСНС повідомили, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки безпілотниками зросла до 7 людей. Також є жертва.
Окупанти поскаржилися, що безпілотники атакували промислове підприємство у Чапаєвську Самарської області.
Завод "Проминтез" займається виробництвом вибухових речовин.
Росіяни скаржаться на вибухи у Саранську, що в Мордовії. На оприлюднених кадрах видно пожежу.
Ціллю БпЛА могло стати важливе для ворога підприємство, – єдиний у Росії завод з виробництва оптичного волокна.
Російські терористи знову вдарили по дитячому майданчику у Кривому Розі. Цього разу "Шахедами".
Голова Ради оборони Кривого Рогу заявив, що російська ракета вибухнула в повітрі. Наголосив, спеціально, щоб постраждало якомога більше людей.
Відомо, що терористи використали для атаки балістичну ракету "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною, що розрахована на ураження більшої площі та більшої кількості людей.
Пані посол США в Україні прокоментувала смертельний удар окупантів балістикою по Кривому Рогу. Однак, не згадала про Росію. Українці висловили обурення в коментарях до допису Бріджит Брінк..
У столиці та на її околицях чули вибухи. Згодом КМВА повідомила, що внаслідок падіння уламків збитого дрона в Деснянському районі сталося займання.
Наразі відомо про 61 постраждалого внаслідок ракетної атаки Росії на Кривий Ріг. Серед них – 12 дітей.
У лікарнях перебувають 40 містян. Решта – під амбулаторним наглядом.
Внаслідок повторної російської атаки на Кривий Ріг є жертва. Бабуся згоріла у приватному будинку, куди влучив "Шахед".
Ще 5 людей зазнали поранень.
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Генштаб заявив, що Росія знову поширює неправдиву інформацію. Наголосив, ворожа ракета уразила житловий масив і дитячий майданчик. Загинули й постраждали мирні жителі.
Генсек НАТО Марк Рютте прокоментував відсутність міністра оборони США на наступному засіданні у форматі "Рамштайн". Запевнив, що американська допомога Україні триватиме.
Голова ОВА заявив, що росіяни вбили 18 людей. Серед них – 9 дітей. Кількість постраждалих зросла до 56.