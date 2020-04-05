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24 Канал Новини України Атака "Шахедами", у Кривому Розі зросла кількість жертв і поранених: хронологія 1137 дня війни
5 квітня, 06:48
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Атака "Шахедами", у Кривому Розі зросла кількість жертв і поранених: хронологія 1137 дня війни

Юлія Муріна

Росія не припиняє постійний терор України. Під прицілом агресора вкотре цивільне населення. У Кривому Розі зросла кількість жертв і постраждалих внаслідок ракетного удару й атаки "Шахедами".

Про головні новини 5 квітня, – наслідки російських атак, нові воєнні злочини окупантів, а також ситуацію на фронті, – повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу Удар балістикою, десятки загиблих, серед них багато дітей: усе про обстріл Кривого Рогу 4 квітня

07:35, 05 квітня

Сили оборони ліквідували ще 1390 окупантів

За минулу добу наші захисники й захисниці ліквідували ще 1390 загарбників.

Загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 922 тисячі.

Втрати ворога на 5 квітня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

07:33, 05 квітня

Наступ Росії: у ЦПД сказали, коли ворог почне посилені атаки

Андрій Коваленко розповів, що зараз на низці напрямків триває розвідка боєм. Перші посилені атаки агресор планує робити вже у квітні.

Головний ривок з більшою інтенсивністю піхотних штурмів на позиціях планує на травень,
– заявив керівник ЦПД.

07:23, 05 квітня

Макрон може стати головним від Європи у переговорах з Путіним, – The Telegraph

Президент Франції Еммануель Макрон може стати контактною особою Європи для проведення переговорів з російським диктатором щодо миру в Україні.

06:30, 05 квітня

У Кривому Розі зросла кількість постраждалих внаслідок атаки "Шахедами"

У ДСНС повідомили, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки безпілотниками зросла до 7 людей. Також є жертва.

06:19, 05 квітня

У Чапаєвську дрони атакували завод із виробництва вибухівки "Промсинтез"

Окупанти поскаржилися, що безпілотники атакували промислове підприємство у Чапаєвську Самарської області.

Завод "Проминтез" займається виробництвом вибухових речовин.

03:50, 05 квітня

У Саранську під атаку міг потрапити єдиний у Росії завод з виробництва оптичного волокна

Росіяни скаржаться на вибухи у Саранську, що в Мордовії. На оприлюднених кадрах видно пожежу.

Ціллю БпЛА могло стати важливе для ворога підприємство, – єдиний у Росії завод з виробництва оптичного волокна.

02:58, 05 квітня

Росія знову вдарила по дитячому майданчику у Кривому Розі

Російські терористи знову вдарили по дитячому майданчику у Кривому Розі. Цього разу "Шахедами".

02:30, 05 квітня

Ракета вибухнула у повітрі – спеціально, щоб більше постраждало людей, – Вілкул

Голова Ради оборони Кривого Рогу заявив, що російська ракета вибухнула в повітрі. Наголосив, спеціально, щоб постраждало якомога більше людей.

Відомо, що терористи використали для атаки балістичну ракету "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною, що розрахована на ураження більшої площі та більшої кількості людей.

02:02, 05 квітня

У США відреагували на смертельний удар по Кривому Рогу

Пані посол США в Україні прокоментувала смертельний удар окупантів балістикою по Кривому Рогу. Однак, не згадала про Росію. Українці висловили обурення в коментарях до допису Бріджит Брінк..

01:52, 05 квітня

У Києві пролунали вибухи: спалахнула пожежа

 У столиці та на її околицях чули вибухи. Згодом КМВА повідомила, що внаслідок падіння уламків збитого дрона в Деснянському районі сталося займання.

01:36, 05 квітня

У Кривому Розі зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару Росії

Наразі відомо про 61 постраждалого внаслідок ракетної атаки Росії на Кривий Ріг. Серед них – 12 дітей.

У лікарнях перебувають 40 містян. Решта – під амбулаторним наглядом. 

01:11, 05 квітня

У Кривому Розі є жертва й постраждалі внаслідок атаки "Шахедами"

Внаслідок повторної російської атаки на Кривий Ріг є жертва. Бабуся згоріла у приватному будинку, куди влучив "Шахед".

Ще 5 людей зазнали поранень.

00:48, 05 квітня

Вибухи на Київщині

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

00:42, 05 квітня

Генштаб відреагував на брехню росіян про влучання "в місце наради" у Кривому Розі

Генштаб заявив, що Росія знову поширює неправдиву інформацію. Наголосив, ворожа ракета уразила житловий масив і дитячий майданчик. Загинули й постраждали мирні жителі. 

У ЗСУ констатували, черговим порушенням норм міжнародного гуманітарного права підступний агресор демонструє, що аж ніяк не прагне миру. Росія має на меті продовжити загарбницьку війну на знищення проти України та всіх українців.

Також Генштаб наголосив, що ці скоєні воєнні злочини не мають термінів давності. Відповідні докази будуть передані до органів міжнародного кримінального правосуддя. Ворог обов'язково відповість за скоєне.

00:30, 05 квітня

Рютте заявив, що США не виходять з формату "Рамштайн"

Генсек НАТО Марк Рютте прокоментував відсутність міністра оборони США на наступному засіданні у форматі "Рамштайн". Запевнив, що американська допомога Україні триватиме.

00:17, 05 квітня

У Кривому Розі зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару Росії

Голова ОВА заявив, що росіяни вбили 18 людей. Серед них – 9 дітей. Кількість постраждалих зросла до 56.