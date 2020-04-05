Атака "Шахедами", у Кривому Розі зросла кількість жертв і поранених: хронологія 1137 дня війни

Росія не припиняє постійний терор України. Під прицілом агресора вкотре цивільне населення. У Кривому Розі зросла кількість жертв і постраждалих внаслідок ракетного удару й атаки "Шахедами".

Про головні новини 5 квітня, – наслідки російських атак, нові воєнні злочини окупантів, а також ситуацію на фронті, – повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу Удар балістикою, десятки загиблих, серед них багато дітей: усе про обстріл Кривого Рогу 4 квітня