Руйнівна атака "Шахедів" по Україні, вибухи в Росії: хронологія 1141 дня війни

Уже 1141 день в Україні триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ворог знову і знову атакує мирні українські міста та безупинно веде бойові дії на фронті.

Про найголовніші події 9 квітня та ситуацію на фронті повідомляє 24 Канал.

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