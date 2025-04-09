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24 Канал Новини України Руйнівна атака "Шахедів" по Україні, вибухи в Росії: хронологія 1141 дня війни
9 квітня, 06:35
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Руйнівна атака "Шахедів" по Україні, вибухи в Росії: хронологія 1141 дня війни

Дар'я Смородська

Уже 1141 день в Україні триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ворог знову і знову атакує мирні українські міста та безупинно веде бойові дії на фронті.

Про найголовніші події 9 квітня та ситуацію на фронті повідомляє 24 Канал.

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06:22, 09 квітня

У Європі зберігається військовий контингент США

У Європі наразі нараховується 100-тисчяний контингент військових США. Основний бойовий сухопутний компонент зосереджений у 5 армійському корпусі зі штабом у польському Познані. Також підрозділи перебувають у  Німеччині, Румунії, Італії та Великій Британії.

06:16, 09 квітня

У Росії знову була неспокійна ніч

БпЛА атакували кілька російських регіонів, зокрема Енгельс, де розташована авіабаза. Вибухи також чули у Краснодарському краї - у Приморсько-Ахратську, Тихорецьку і Слов'янську-на-Кубані. У цих мфстах розашовані стратегічні для окупантів об'єкти.

Також було гучно неподалік Таганрога, Новочеркаська та в Білокалітвенському районі.

06:14, 09 квітня

Росія вкотре атакувала Дніпро

Ворог завдав масованого удару "Шахедами" по Дніпру, влучивши у житлові будинки. Щонайменше дві сотні вікон вибито, пошкоджень зазнали будинки. Подекуди пошкоджено газові комунікації. Постраждали 14 людей.

06:14, 09 квітня

Окупанти обстріляли Харків

Російські війська вночі здійснили масовану атаку дронами на Харків, спричинивши пожежі та пошкодження інфраструктури. Атаки були зафіксовані у Шевченківському, Київському, Індустріальному та Основ'янському районах. Одна людина дістала поранення.