Руйнівна атака "Шахедів" по Україні, вибухи в Росії: хронологія 1141 дня війни
Уже 1141 день в Україні триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ворог знову і знову атакує мирні українські міста та безупинно веде бойові дії на фронті.
Про найголовніші події 9 квітня та ситуацію на фронті повідомляє 24 Канал.
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У Європі наразі нараховується 100-тисчяний контингент військових США. Основний бойовий сухопутний компонент зосереджений у 5 армійському корпусі зі штабом у польському Познані. Також підрозділи перебувають у Німеччині, Румунії, Італії та Великій Британії. БпЛА атакували кілька російських регіонів, зокрема Енгельс, де розташована авіабаза. Вибухи також чули у Краснодарському краї - у Приморсько-Ахратську, Тихорецьку і Слов'янську-на-Кубані. У цих мфстах розашовані стратегічні для окупантів об'єкти. Також було гучно неподалік Таганрога, Новочеркаська та в Білокалітвенському районі. Ворог завдав масованого удару "Шахедами" по Дніпру, влучивши у житлові будинки. Щонайменше дві сотні вікон вибито, пошкоджень зазнали будинки. Подекуди пошкоджено газові комунікації. Постраждали 14 людей. Російські війська вночі здійснили масовану атаку дронами на Харків, спричинивши пожежі та пошкодження інфраструктури. Атаки були зафіксовані у Шевченківському, Київському, Індустріальному та Основ'янському районах. Одна людина дістала поранення.
У Європі зберігається військовий контингент США
У Росії знову була неспокійна ніч
Росія вкотре атакувала Дніпро
Окупанти обстріляли Харків
У Європі наразі нараховується 100-тисчяний контингент військових США. Основний бойовий сухопутний компонент зосереджений у 5 армійському корпусі зі штабом у польському Познані. Також підрозділи перебувають у Німеччині, Румунії, Італії та Великій Британії.
БпЛА атакували кілька російських регіонів, зокрема Енгельс, де розташована авіабаза. Вибухи також чули у Краснодарському краї - у Приморсько-Ахратську, Тихорецьку і Слов'янську-на-Кубані. У цих мфстах розашовані стратегічні для окупантів об'єкти.
Також було гучно неподалік Таганрога, Новочеркаська та в Білокалітвенському районі.
Ворог завдав масованого удару "Шахедами" по Дніпру, влучивши у житлові будинки. Щонайменше дві сотні вікон вибито, пошкоджень зазнали будинки. Подекуди пошкоджено газові комунікації. Постраждали 14 людей.
Російські війська вночі здійснили масовану атаку дронами на Харків, спричинивши пожежі та пошкодження інфраструктури. Атаки були зафіксовані у Шевченківському, Київському, Індустріальному та Основ'янському районах. Одна людина дістала поранення.