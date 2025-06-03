Нічна атака на українські міста: хронологія 1196 дня війни

У вівторок, 3 червня, триває 1196 день війни. Українські військові мужньо тримають оборону. А росіяни не припиняють тероризувати нашу державу.

Про головні події 3 червня, заяви українських і міжнародних політиків, ситуацію на фронті, російські обстріли та успіхи ЗСУ – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Головні новини 3 червня: хронологія 1196 дня війни