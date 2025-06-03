Нічна атака на українські міста: хронологія 1196 дня війни
У вівторок, 3 червня, триває 1196 день війни. Українські військові мужньо тримають оборону. А росіяни не припиняють тероризувати нашу державу.
Про головні події 3 червня, заяви українських і міжнародних політиків, ситуацію на фронті, російські обстріли та успіхи ЗСУ – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Головні новини 3 червня: хронологія 1196 дня війни
Уночі ворог також атакував Полтаву та Одесу. Внаслідок падіння "Шахедів" згорів приватний будинок. Також пошкоджено школу, магазини, зупинки, багатоповерхівки та промислове підприємство. Є 4 поранених. На Заволзькому моторному заводі в Нижньогородській області Росії стався вибух. Вогонь швидко перекинувся на виробничий цех. Російські телеграм-канали зазначили, що нібито "рвонула вантажівка з цистерною", яка перебувала на території заводу. Із 6000 тіл військових, які Росія готова передати, опізнані лише 15%, – Зеленський.
Атака "Шахедами" на Чернігів
Нічні вибухи у Росії
Уночі ворог також атакував Полтаву та Одесу.
Внаслідок падіння "Шахедів" згорів приватний будинок.
Також пошкоджено школу, магазини, зупинки, багатоповерхівки та промислове підприємство.
Є 4 поранених.
На Заволзькому моторному заводі в Нижньогородській області Росії стався вибух. Вогонь швидко перекинувся на виробничий цех.
Російські телеграм-канали зазначили, що нібито "рвонула вантажівка з цистерною", яка перебувала на території заводу.
Із 6000 тіл військових, які Росія готова передати, опізнані лише 15%, – Зеленський.