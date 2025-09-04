Цього дня в Парижі проведе засідання коаліція охочих. Також світ аналізує попередні заяви Путіна та чекає на нові – Дональда Трампа. Що відбувається 4 вересня – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також "Вісь зла" народилась: що продемонстрував Китай своїм парадом

Головні події 4 вересня