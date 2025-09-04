Цього дня в Парижі проведе засідання коаліція охочих. Також світ аналізує попередні заяви Путіна та чекає на нові – Дональда Трампа. Що відбувається 4 вересня – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також "Вісь зла" народилась: що продемонстрував Китай своїм парадом

Головні події 4 вересня

06:21, 4 вересня

Одесу масовано атакували дрони

Наслідки поки не відомі, та в місті лунали вибухи.

06:20, 4 вересня

Плани відправки військ до України є реальними, а мир – можливим, – глава Міноборони Британії

Гілі підкреслив: усі плани та зобов'язання щодо відправки літаків, кораблів чи військ до України є значними та реальними.

Напередодні Зеленський назвав коаліцію охочих швидше теоретичною.

06:15, 4 вересня

Путін, Кім і Сі можуть формувати новий світовий порядок, – Sky News

Військовий аналітик Майкл Кларк повідомив, що наразі існують щонайменше три можливості в майбутньому. Або у світі домінуватимуть експансіоністські держави, або це буде світ "надзвичайної багатополярності", який стане "набагато хаотичнішим", але домінуватимуть у ньому не лише диктатори, або збережуться ліберальні демократії.

Жахлива перспектива полягає в тому, що, хоча ми вважаємо 20 століття століттям тріумфу ліберальної демократії над більшовизмом, над фашизмом, а потім і комунізмом, 21 століття може стати кінцем ліберальної демократії,
– сказав він.