Цього дня в Парижі проведе засідання коаліція охочих. Також світ аналізує попередні заяви Путіна та чекає на нові – Дональда Трампа. Що відбувається 4 вересня – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Головні події 4 вересня
Наслідки поки не відомі, та в місті лунали вибухи. Гілі підкреслив: усі плани та зобов'язання щодо відправки літаків, кораблів чи військ до України є значними та реальними. Напередодні Зеленський назвав коаліцію охочих швидше теоретичною. Військовий аналітик Майкл Кларк повідомив, що наразі існують щонайменше три можливості в майбутньому. Або у світі домінуватимуть експансіоністські держави, або це буде світ "надзвичайної багатополярності", який стане "набагато хаотичнішим", але домінуватимуть у ньому не лише диктатори, або збережуться ліберальні демократії. Жахлива перспектива полягає в тому, що, хоча ми вважаємо 20 століття століттям тріумфу ліберальної демократії над більшовизмом, над фашизмом, а потім і комунізмом, 21 століття може стати кінцем ліберальної демократії,
Одесу масовано атакували дрони
Плани відправки військ до України є реальними, а мир – можливим, – глава Міноборони Британії
Путін, Кім і Сі можуть формувати новий світовий порядок, – Sky News
– сказав він.
