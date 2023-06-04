Спроба нового обстрілу, деталі атаки на Дніпро: хронологія 466 дня війни

4 червня 2023, 06:41
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Російські терористичні війська ведуть війну проти українського народу уже 466 день. Окупанти наразі не ведуть активних наступальних дій, оскільки перейшли в режим оборони, очікуючи контрнаступу ЗСУ.

Про те, що відбувається на полі бою та на дипломатичному фронті станом на 4 червня – розповідаємо далі у матеріалі 24 Каналу.

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06:00 У Генштабі опублікували ранкове зведення: там зазначили, що за минулу добу ворог завдав 2 ракетних ударів по Донецькій і Дніпропетровській областях, зокрема, застосувавши ОТРК Іскандер.

  • Однією ракетою "Іскандер-К" влучив по передмістю Дніпра – пошкоджено двоповерховий житловий будинок, понад 20 цивільних осіб поранено.
  • Крім того, завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
  • Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 23 бойових зіткнення.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

05:08 За попередньою інформацією, до Києва жодна повітряна ціль не долетіла. Сили Протиповітряної оборони збили усі ворожі цілі. 04:30 Почалися відбої по країні, ракетна небезпека минула.04:20 У Кропивницькому та Сумах почули звуки вибухів02:58 Очевидці повідомили, що на підступах до Києва працювало ППО.02:22 У більшості областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу атак з Каспійського моря.  
Автор: Анастасія Лукашевська