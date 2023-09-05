"Бавовна" у Росії, ймовірна мережа лабіринтів на другій лінії оборони: хронологія 559 дня війни

Росія продовжує вести війну проти України, проте ЗСУ активно протистоять ворогу. Наші військові продовжують визволяти кожен квадратний метр української землі.

Яка ситуація у дипломатичній сфері та на фронті – читайте у тексті 24 Каналу.

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