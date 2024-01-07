Україна вражає намічені цілі в Криму, істерика в Бєлгороді: хронологія 683 дня війни

Триває 683 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окупанти продовжують наступ на Сході та атакують тилові міста ракетами та ударними дронами. Сили оборони дають відсіч ворогу.

Про головні події дня, ситуацію на фронті, втрати противника станом на 7 січня – розповідає 24 Канал.

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