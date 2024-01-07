Україна вражає намічені цілі в Криму, істерика в Бєлгороді: хронологія 683 дня війни
Триває 683 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окупанти продовжують наступ на Сході та атакують тилові міста ракетами та ударними дронами. Сили оборони дають відсіч ворогу.
Про головні події дня, ситуацію на фронті, втрати противника станом на 7 січня – розповідає 24 Канал.
Дивіться також "Елітний полк перетворили в збіговище зеків": росіяни скаржаться на долю свого війська
Вночі росіяни запустили по Україні 28 дронів-камікадзе типу "Шахед", з яких вдалося знищити 21. Президент Європейської ради Шарль Мішель буде балотуватися до Європейського парламенту, а відтак може може достроково залишити свою посаду президента Євроради. Натомість зайняти її може прем'єр-міністр Угорщини – Віктор Орбан. В Інституті вивчення війни (ISW) у новому звіті повідомили, що українські ракети і безпілотники "проникають крізь російську систему" ППО і вражають намічені цілі в тимчасово окупованому Криму. У звіті нагадують, що російські джерела стверджують, що в ніч з 5 на 6 січня українські сили завдали удару по адміністративній будівлі на російському аеродромі в окупованих Саках (Крим) чотирма крилатими ракетами Storm Shadow. Після низки "хлопків" бєлгородські рятувальники порадили місцевим жителям заклеювати вікна. Це – має захистити їх від вибухової хвилі. Тож, у бєлгородців почалася істерика. Дісталося, зокрема, російській "ППО", яка працює над житловими будинками. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Україна поки не має інформації про використання Росією балістичних ракет, які передала Північна Корея. Припускають, що Росія вдарила ракетою з КНДР по Харкову під час атаки 2 січня. Ймовірно, це могла бути KN-23 Hwasong-11Ga. Російські окупанти тримають напоготові до 40 ракет "Калібр". Зараз погіршення погоди змусило окупантів повернути ракетоносії до пунктів базування, проте з наближенням холодів ворог може застосувати їх для атаки. Про це заявила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
Сили ППО вночі знищили 21 з 28 "Шахедів"
Мішель може піти з посади президента Євроради
В ISW проаналізували удари по Криму
У Бєлгороді істерика через пораду
Ігнат не підтвердив, що Росія атакувала Україну ракетами від КНДР
Росіяни тримають напоготові 40 ракет
Вночі росіяни запустили по Україні 28 дронів-камікадзе типу "Шахед", з яких вдалося знищити 21.
Президент Європейської ради Шарль Мішель буде балотуватися до Європейського парламенту, а відтак може може достроково залишити свою посаду президента Євроради. Натомість зайняти її може прем'єр-міністр Угорщини – Віктор Орбан.
В Інституті вивчення війни (ISW) у новому звіті повідомили, що українські ракети і безпілотники "проникають крізь російську систему" ППО і вражають намічені цілі в тимчасово окупованому Криму.
У звіті нагадують, що російські джерела стверджують, що в ніч з 5 на 6 січня українські сили завдали удару по адміністративній будівлі на російському аеродромі в окупованих Саках (Крим) чотирма крилатими ракетами Storm Shadow.
Після низки "хлопків" бєлгородські рятувальники порадили місцевим жителям заклеювати вікна. Це – має захистити їх від вибухової хвилі. Тож, у бєлгородців почалася істерика. Дісталося, зокрема, російській "ППО", яка працює над житловими будинками.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Україна поки не має інформації про використання Росією балістичних ракет, які передала Північна Корея.
Припускають, що Росія вдарила ракетою з КНДР по Харкову під час атаки 2 січня. Ймовірно, це могла бути KN-23 Hwasong-11Ga.
Російські окупанти тримають напоготові до 40 ракет "Калібр". Зараз погіршення погоди змусило окупантів повернути ракетоносії до пунктів базування, проте з наближенням холодів ворог може застосувати їх для атаки. Про це заявила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.