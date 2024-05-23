Вплив допомоги США та підготовка Росії до наступу на Сумщині: хронологія 820 дня війни

Росія продовжує вести проти України злочинну повномасштабну війну. Водночас українські воїни продовжують давати відсіч ворогу на всіх напрямках фронту.

Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні 820 днів. Про те, що відбувається протягом цієї доби на фронті та на політичній арені – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також 2 роки полону гарнізону Маріуполя․ Історія "мами Тані", яка бореться за повернення сина