Вплив допомоги США та підготовка Росії до наступу на Сумщині: хронологія 820 дня війни
Росія продовжує вести проти України злочинну повномасштабну війну. Водночас українські воїни продовжують давати відсіч ворогу на всіх напрямках фронту.
Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні 820 днів. Про те, що відбувається протягом цієї доби на фронті та на політичній арені – читайте у тексті 24 Каналу.
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Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що відновлення безпекової допомоги від США змусило росіян почати повторний наступ раніше. Однак російські війська залучили обмежену кількість особового складу для проведення важких піхотних атак на північ і північний схід від Харкова. Аналітики вважають, що метою ворога є відволікти увагу наших військових від їхніх намагань просунутись на Сході. Росія активно намагається розширити лінію фронту, наступаючи на північні регіони. На тлі подій на Харківщині у Держприкордонслужбі окреслили рівень потенційної загрози для Сумщини. Будь-які дії, які ворог спробує вчинити навіть попри відсутність достатньої кількості свого особового складу та техніки, змушуватимуть Україну відтягувати туди необхідні сили та засоби. Про це в етері телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, наша держава вимушена залучати Сили оборони, стягуючи їх на напрямки, де ведуться бойові дії. Тому, не можна виключати, що загарбники використають Сумщину саме для таких дій. За оцінками ДПСУ, наразі ворожих сил біля цієї області недостатньо для того, аби дійти до обласного центру. Повітряну тривогу оголошували по всій території України. Водночас вона тривала недовго. О 0:48 повідомили про відбій загрози.
Росія почала наступ раніше через відновлення допомоги від США
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Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що відновлення безпекової допомоги від США змусило росіян почати повторний наступ раніше. Однак російські війська залучили обмежену кількість особового складу для проведення важких піхотних атак на північ і північний схід від Харкова.
Аналітики вважають, що метою ворога є відволікти увагу наших військових від їхніх намагань просунутись на Сході.
Росія активно намагається розширити лінію фронту, наступаючи на північні регіони. На тлі подій на Харківщині у Держприкордонслужбі окреслили рівень потенційної загрози для Сумщини.
Будь-які дії, які ворог спробує вчинити навіть попри відсутність достатньої кількості свого особового складу та техніки, змушуватимуть Україну відтягувати туди необхідні сили та засоби. Про це в етері телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
За його словами, наша держава вимушена залучати Сили оборони, стягуючи їх на напрямки, де ведуться бойові дії. Тому, не можна виключати, що загарбники використають Сумщину саме для таких дій. За оцінками ДПСУ, наразі ворожих сил біля цієї області недостатньо для того, аби дійти до обласного центру.
Повітряну тривогу оголошували по всій території України. Водночас вона тривала недовго. О 0:48 повідомили про відбій загрози.