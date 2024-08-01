Ворог атакував ударними БпЛА: хронологія 890 дня війни
В Україні триває 890 доба повномасштабної війни. Загарбники продовжують намагатися захопити українські території. Водночас Сили оборони дають гідну відсіч ворогу.
Про головні події дня станом на цю добу, ситуацію на фронті, втрати противника, міжнародні події – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО, Це інформаційні спекуляції у соцмережах, слід завжди звертати увагу на офіційні коментарі. Публікація Bloomberg не має жодного посилання на якесь офіційне джерело, звідки вони це взяли? Він заявив: Україна не буде коментувати наявність F-16, адже для нас авіаційна компонента – це фактор суттєвого виживання. Під час війни це не потрібно озвучувати.
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– здивувався радник голови Офісу президента.
Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,
Це інформаційні спекуляції у соцмережах, слід завжди звертати увагу на офіційні коментарі. Публікація Bloomberg не має жодного посилання на якесь офіційне джерело, звідки вони це взяли?
Він заявив: Україна не буде коментувати наявність F-16, адже для нас авіаційна компонента – це фактор суттєвого виживання. Під час війни це не потрібно озвучувати.