Ворог атакував ударними БпЛА: хронологія 890 дня війни

01:23, 01 серпня

Це інформаційні спекуляції у соцмережах, слід завжди звертати увагу на офіційні коментарі. Публікація Bloomberg не має жодного посилання на якесь офіційне джерело, звідки вони це взяли?

– здивувався радник голови Офісу президента.

Він заявив: Україна не буде коментувати наявність F-16, адже для нас авіаційна компонента – це фактор суттєвого виживання. Під час війни це не потрібно озвучувати.