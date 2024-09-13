Росія атакувала "Шахедами" та вдарила по Сумщині: хронологія 933 дня війни

Росія продовжує повномасштабну агресію проти України. Водночас наші захисники дають ворогу гідну відсіч на всіх напрямках фронту.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже третій рік. Про головні події цієї доби протистояння – у тексті 24 Каналу.

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