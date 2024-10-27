Вибухи в Росії, атака "Шахедів" на Україну: хронологія 977 дня війни
В Україні триває 977 доба повномасштабного вторгнення Росії. Окупанти продовжують регулярно обстрілювати Україну, зокрема вночі ворожі "Шахеди" атакували одразу низку областей.
Про наслідки російських атак, ситуацію на різних напрямках фронту, визначальні політичні рішення та боротьбу українців з державою-агресоркою – пише 24 Канал.
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В ніч на 27 жовтня російські війська запустили близько десятка "Шахедів" на українську столицю. Повітряна тривога через атаку ворожих БпЛА тривала майже 3,5 години, однак всі дрони були знешкоджені на околицях міста. Сили оборони України 26 жовтня здійснили посилений механізований штурм російських позицій у Глушківському районі в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 жовтня, показують, що українські сили, ймовірно, здійснили посилений механізований штурм на схід від Нового Шляху (на південний захід від Глушкового), Зазначається, що російські війська, ймовірно, відновили позиції на схід від Нового Шляху раніше, але ЗСУ утримують позиції на південний схід від селища вздовж кордону. В ніч на 27 жовтня Росія опинилася під атакою безпілотників, потужні вибухи лунали зокрема у Тамбовській області. Згодом місцеві жителі повідомили, що на диспетчерській станції "Транснефть-Дружба", яка розташована у селі Новомикільське, виникла пожежа. У цьому ж населеному пункті розташований і Мічурінський нафтопереробний завод. Варто зазначити, що на атаку дронів скаржилися також у Липецькій, Орловській, Бєлгородській, Брянській, Воронезькій та Волгоградській областях. Російські війська 27 жовтня атакували "Шахедами" енергетичні об'єкти критичної інфраструктури Роменського району на Сумщині. В ОВА повідомили, що на місці удару працюють всі необхідні служби. Наслідки російської атаки наразі уточнюються.
Росія вчергове атакувала Київ "Шахедами"
Українські війська почали посилений штурм на Курщині, – ISW
– повідомили в ISW.
На Сумщині внаслідок ворожого удару виникла пожежа в житловому секторі
У Тамбовській області Росії спалахнула пожежа біля НПЗ, – ЗМІ
Росія вдарила по енергетичній інфраструктурі Сумщини
В ніч на 27 жовтня російські війська запустили близько десятка "Шахедів" на українську столицю. Повітряна тривога через атаку ворожих БпЛА тривала майже 3,5 години, однак всі дрони були знешкоджені на околицях міста.
Сили оборони України 26 жовтня здійснили посилений механізований штурм російських позицій у Глушківському районі в Курській області.
Геолокаційні кадри, опубліковані 26 жовтня, показують, що українські сили, ймовірно, здійснили посилений механізований штурм на схід від Нового Шляху (на південний захід від Глушкового),
Зазначається, що російські війська, ймовірно, відновили позиції на схід від Нового Шляху раніше, але ЗСУ утримують позиції на південний схід від селища вздовж кордону.
В ніч на 27 жовтня Росія опинилася під атакою безпілотників, потужні вибухи лунали зокрема у Тамбовській області.
Згодом місцеві жителі повідомили, що на диспетчерській станції "Транснефть-Дружба", яка розташована у селі Новомикільське, виникла пожежа. У цьому ж населеному пункті розташований і Мічурінський нафтопереробний завод.
Варто зазначити, що на атаку дронів скаржилися також у Липецькій, Орловській, Бєлгородській, Брянській, Воронезькій та Волгоградській областях.
Російські війська 27 жовтня атакували "Шахедами" енергетичні об'єкти критичної інфраструктури Роменського району на Сумщині.
В ОВА повідомили, що на місці удару працюють всі необхідні служби. Наслідки російської атаки наразі уточнюються.