Росія тисне на фронті та знову атакувала Харків КАБами: хронологія 995 дня війни

14 листопада 2024, 06:21
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Автор: Вікторія Кульженко

Росія продовжує намагатись наступати та прагне захопити українські території. Наші військові стійко тримають оборону та дають ворогу відсіч.

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 995 днів. Про головні події доби пише 24 Канал

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06:12, 14 листопада

Ситуація на фронті

Інститут вивчення війни 14 листопада опублікував новий звіт щодо ситуації на фронті в Україні. Аналітики показали оновлену лінію фронту, зокрема у Донецькій області, де нині тривають тяжкі бої.

Українські війська відновили втрачені позиції у напрямку Часового Яру, а геолокаційні кадри, опубліковані 12 листопада, свідчать про те, що українські війська нещодавно відновили втрачені позиції на північний схід від Оріхово-Василівки (північний схід від Часів Яру) та в шахті на схід від Ступочок (на південь від Часів Яр).

На Торецькому напрямку противник нещодавно просунувся в центрі Торецька на тлі безперервних наступальних операцій у цьому районі 13 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 листопада, показують, що російські війська просунулися до вулиці Енгельса в центрі Торецька.

Російські війська 13 листопада продовжували наступальні дії на Покровському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

06:10, 14 листопада

У Харкові пролунали вибухи

Харківська область та місто Харків почули вибухи вночі 14 листопада. Відомо, що ворог вкотре застосував КАБи.

Місцеві моніторингові спільноти зауважували, що КАБи з цієї хвилі попадали у приміських зонах.

06:07, 14 листопада

Ворог окупував Іллінку і просунувся біля 4 населених пунктів, – DeepState

Російська армія окупувала Іллінку в Донецькій області. Противник також просунувся у 4 населених пунктах в Донецькій та Харківській областях.

До слова, в оновленні вночі 13 листопада DeepState писало, що ворог просунувся біля Колісниківки, Лиману Першого, Синьківки, Пустинки, Новодарівки, Дальнього, в Кураховому, Новоселидівці, Іллінці та Юр'ївці.