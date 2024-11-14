Росія тисне на фронті та знову атакувала Харків КАБами: хронологія 995 дня війни
Росія продовжує намагатись наступати та прагне захопити українські території. Наші військові стійко тримають оборону та дають ворогу відсіч.
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 995 днів. Про головні події доби пише 24 Канал.
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Інститут вивчення війни 14 листопада опублікував новий звіт щодо ситуації на фронті в Україні. Аналітики показали оновлену лінію фронту, зокрема у Донецькій області, де нині тривають тяжкі бої. Українські війська відновили втрачені позиції у напрямку Часового Яру, а геолокаційні кадри, опубліковані 12 листопада, свідчать про те, що українські війська нещодавно відновили втрачені позиції на північний схід від Оріхово-Василівки (північний схід від Часів Яру) та в шахті на схід від Ступочок (на південь від Часів Яр). На Торецькому напрямку противник нещодавно просунувся в центрі Торецька на тлі безперервних наступальних операцій у цьому районі 13 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 листопада, показують, що російські війська просунулися до вулиці Енгельса в центрі Торецька. Російські війська 13 листопада продовжували наступальні дії на Покровському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Харківська область та місто Харків почули вибухи вночі 14 листопада. Відомо, що ворог вкотре застосував КАБи. Місцеві моніторингові спільноти зауважували, що КАБи з цієї хвилі попадали у приміських зонах. Російська армія окупувала Іллінку в Донецькій області. Противник також просунувся у 4 населених пунктах в Донецькій та Харківській областях. До слова, в оновленні вночі 13 листопада DeepState писало, що ворог просунувся біля Колісниківки, Лиману Першого, Синьківки, Пустинки, Новодарівки, Дальнього, в Кураховому, Новоселидівці, Іллінці та Юр'ївці.
Ситуація на фронті
У Харкові пролунали вибухи
Ворог окупував Іллінку і просунувся біля 4 населених пунктів, – DeepState
Інститут вивчення війни 14 листопада опублікував новий звіт щодо ситуації на фронті в Україні. Аналітики показали оновлену лінію фронту, зокрема у Донецькій області, де нині тривають тяжкі бої.
Українські війська відновили втрачені позиції у напрямку Часового Яру, а геолокаційні кадри, опубліковані 12 листопада, свідчать про те, що українські війська нещодавно відновили втрачені позиції на північний схід від Оріхово-Василівки (північний схід від Часів Яру) та в шахті на схід від Ступочок (на південь від Часів Яр).
На Торецькому напрямку противник нещодавно просунувся в центрі Торецька на тлі безперервних наступальних операцій у цьому районі 13 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 листопада, показують, що російські війська просунулися до вулиці Енгельса в центрі Торецька.
Російські війська 13 листопада продовжували наступальні дії на Покровському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було.
Харківська область та місто Харків почули вибухи вночі 14 листопада. Відомо, що ворог вкотре застосував КАБи.
Місцеві моніторингові спільноти зауважували, що КАБи з цієї хвилі попадали у приміських зонах.
Російська армія окупувала Іллінку в Донецькій області. Противник також просунувся у 4 населених пунктах в Донецькій та Харківській областях.
До слова, в оновленні вночі 13 листопада DeepState писало, що ворог просунувся біля Колісниківки, Лиману Першого, Синьківки, Пустинки, Новодарівки, Дальнього, в Кураховому, Новоселидівці, Іллінці та Юр'ївці.