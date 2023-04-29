Пожежа на нафтобазі у Севастополі, фільтраційні заходи на Херсонщині: хронологія 430 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває уже 430 день. Сили оборони стримують окупантів на кількох напрямках на Сході, ворог продовжує ракетний терор мирного населення. Сьогодні в Криму сталась потужна "бавовна".

Про головні події на полі бою та дипломатичному фронті станом на 29 квітня розповідає 24 Канал.

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06:50 Головне з ранкового зведення Генштабу:

російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

ворог здійснив 48 атак на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.

українська авіація за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

російські окупанти посилили фільтраційні заходи на захоплених територіях Херсонської області, ворог проводить обшуки у будинках місцевих мешканців.

06:07 У Севастополі у Козачій Бухті на нафтобазі пролунав потужний вибух, після якого почалася пожежа. Пропагандисти заявили про атаку безпілотниками.

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