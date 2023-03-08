Байден з Макроном обговорили підтримку України: хронологія 378 дня війни

З дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну минуло 378 днів. ЗСУ дають відсіч ворогу на усіх напрямках фронту. Де наразі найскладніша ситуація на фронті – читайте далі.

Що відбулось 8 березня на фронті та на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Читайте також Сестра Кім Чен Ина погрожує США війною, Patriot вже прибули в Україну: хронологія 377 дня війни

Вночі військовослужбовці НГУ, що входять до складу Сил оборони Сіверщини, знищили ворожий "Шахід".

Захисники знищили дрон-камікадзе / фото ОК "Північ"

Президент США Джо Байден обговорив підтримку України з французьким колегою Еммануелем Макроном під час телефонної розмови. У Білому домі заявили, що головною темою розмови двох лідерів стала Україна. Так, розмова стосувалася допомоги у протистоянні Києва з російською агресією.У Держдепі США прокоментували кадри страти українського військовополоненого за слова "Слава Україні". Там зауважили, що, на жаль, це не перший випадок воєнних злочинів росіян, які зафіксували за час вторгнення в Україну.У США вивчають питання інтеграції передових американських ракет класу "повітря – повітря" середньої дальності AIM-120, призначені для стрільби із західних винищувачів, таких як американські F-16, з українськими винищувачами радянського зразка – МіГ. Деякі з таких ракет уже є на озброєнні в України, але використовують їх у системах ППО.