Атака на Харківщину, "бавовна" на Бєлгородщині: хронологія 713 дня війни
Кремль не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу. Наші військові день у день стоять за кожен наш населений пункт.
Яка ситуація на полі бою, в дипломатії та на фронті – читайте у тексті 24 Каналу.
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Росія атакувала Золочів Харківської області та зруйнувала триповерховий готель. З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двохмісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року, Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню, в тому числі й мати загиблої дитини. ЗСУ за останню добу знищили 1 020 окупантів, з 24 лютого 2022 року – 390 580 особового складу. Втрати ворога у техніці: Росіяни заявили про атаку дронами у Бєлгородській області країни. Вороги нібито збили 7 дронів. Окрім того, у Курській та Бєлгородській області оголошували ракетну небезпеку. Очільник української розвідки Кирило Буданов закликав Канаду передати Україні тисячі некерований авіаційних ракет CRV7. Адже це допоможе країні зекономити гроші. Зокрема, тому що там тривають дискусії щодо утилізації 80 тисяч таких ракет. Водночас передача CRV7 могла б заощадити кошти канадських платників податків, які планують витратити на утилізацію, Росія заявила про атаку дронів у Бєлгородській області. Постраждалих нібито знову немає, проте пошкоджені будинки. Росія традиційно заявила про успішну роботу ППО. Вони нібито збили аж 7 безпілотників. Росія вночі проти 6 лютого вдарила по Золочеву Богодухівського району Харківської області. На жаль, окупанти зруйнували триповерховий готель, загорівся фасад магазину. Під завалами попередньо перебуває людина, трьох осіб врятували: 2 жінок та чоловіка,
Росія вбила двомісячного хлопчика
– заявив глава ОВА Олег Синєгубов.
Втрати ворога
У Росії заявили про атаку дронами
Буданов закликав Канаду передати ракети CRV7
– наголосив Буданов.
"Бавовна" на Бєлгородщині
Росія атакувала Харківську область
– розповів глава Харківської ОВА.
Росія атакувала Золочів Харківської області та зруйнувала триповерховий готель.
З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двохмісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року,
Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню, в тому числі й мати загиблої дитини.
ЗСУ за останню добу знищили 1 020 окупантів, з 24 лютого 2022 року – 390 580 особового складу.
Втрати ворога у техніці:
Росіяни заявили про атаку дронами у Бєлгородській області країни. Вороги нібито збили 7 дронів.
Окрім того, у Курській та Бєлгородській області оголошували ракетну небезпеку.
Очільник української розвідки Кирило Буданов закликав Канаду передати Україні тисячі некерований авіаційних ракет CRV7. Адже це допоможе країні зекономити гроші. Зокрема, тому що там тривають дискусії щодо утилізації 80 тисяч таких ракет.
Водночас передача CRV7 могла б заощадити кошти канадських платників податків, які планують витратити на утилізацію,
Росія заявила про атаку дронів у Бєлгородській області. Постраждалих нібито знову немає, проте пошкоджені будинки. Росія традиційно заявила про успішну роботу ППО. Вони нібито збили аж 7 безпілотників.
Росія вночі проти 6 лютого вдарила по Золочеву Богодухівського району Харківської області. На жаль, окупанти зруйнували триповерховий готель, загорівся фасад магазину.
Під завалами попередньо перебуває людина, трьох осіб врятували: 2 жінок та чоловіка,