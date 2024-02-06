Атака на Харківщину, "бавовна" на Бєлгородщині: хронологія 713 дня війни

6 лютого 2024, 06:22
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Кремль не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу. Наші військові день у день стоять за кожен наш населений пункт.

Яка ситуація на полі бою, в дипломатії та на фронті – читайте у тексті 24 Каналу

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08:30, 06 лютого

Росія вбила двомісячного хлопчика

Росія атакувала Золочів Харківської області та зруйнувала триповерховий готель. 

З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двохмісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року,
– заявив глава ОВА Олег Синєгубов. 

Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню, в тому числі й мати загиблої дитини.

08:03, 06 лютого

Втрати ворога

ЗСУ за останню добу знищили 1 020 окупантів, з 24 лютого 2022 року – 390 580 особового складу.

Втрати ворога у техніці:

  • танків – 6 365 (+17);
  • бойових броньованих машин – 11 857 (+35);
  • артилерійських систем – 9367 (+18);
  • РСЗВ – 979 (+0);
  • засоби ППО – 665 (+1);
  • літаків – 332 (+0);
  • гелікоптерів – 324 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+0);
  • крилаті ракети – 1848 (+0);
  • кораблі /катери – 24 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 453 (+41);
  • спеціальна техніка – 1 496 (+10).
07:23, 06 лютого

У Росії заявили про атаку дронами

Росіяни заявили про атаку дронами у Бєлгородській області країни. Вороги нібито збили 7 дронів. 

Окрім того, у Курській та Бєлгородській області оголошували ракетну небезпеку. 

06:18, 06 лютого

Буданов закликав Канаду передати ракети CRV7

Очільник української розвідки Кирило Буданов закликав Канаду передати Україні тисячі некерований авіаційних ракет CRV7. Адже це допоможе країні зекономити гроші. Зокрема, тому що там тривають дискусії щодо утилізації 80 тисяч таких ракет. 

Водночас передача CRV7 могла б заощадити кошти канадських платників податків, які планують витратити на утилізацію,
– наголосив Буданов.

06:17, 06 лютого

"Бавовна" на Бєлгородщині

Росія заявила про атаку дронів у Бєлгородській області. Постраждалих нібито знову немає, проте пошкоджені будинки. Росія традиційно заявила про успішну роботу ППО. Вони нібито збили аж 7 безпілотників. 

03:12, 06 лютого

Росія атакувала Харківську область

Росія вночі проти 6 лютого вдарила по Золочеву Богодухівського району Харківської області. На жаль, окупанти зруйнували триповерховий готель, загорівся фасад магазину. 

Під завалами попередньо перебуває людина, трьох осіб врятували: 2 жінок та чоловіка,
– розповів глава Харківської ОВА.

Автор: Діана Квасневська