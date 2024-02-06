Атака на Харківщину, "бавовна" на Бєлгородщині: хронологія 713 дня війни

Кремль не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу. Наші військові день у день стоять за кожен наш населений пункт.

Яка ситуація на полі бою, в дипломатії та на фронті – читайте у тексті 24 Каналу.

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