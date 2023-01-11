Виїзд з України під час мобілізації: хто з військовозобов’язаних має право перетинати кордон

В Україні триває загальна мобілізація через російську агресію. Призвати на службу можуть військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років.

Виїжджати за територію Україну військовозобов’язаним чоловікам заборонено. Однак є певні категорії осіб, які можуть виїхати за кордон. Детальніше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Хто з військовозобов’язаних може виїхати з України

Згідно із законом, перетинати кордон можуть:

чоловіки віком до 18 років та від 60 років;

чоловіки, зняті з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби;

чоловіки, які постійно мешкають на території іншої держави за наявності відповідних позначок у паспорті;

чоловіки, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС.

Окрім цього, за кордон також можна виїжджати за станом здоров’я. Це стосується:

осіб з інвалідністю;

осіб, які за станом здоров’я отримали відстрочку від мобілізації або зняті з військового обліку та мають відповідні документи, які посвідчують це;

осіб зі складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв’язку з військовою агресією Росії.

Також право на виїзд з України мають деякі категорії осіб за сімейним станом. Мовиться про:

батьків за наявності трьох і більше неповнолітніх дітей;

батьків, які самостійно виховують дитину до 18 років;

опікунів/усиновлювачів неповнолітніх дітей-сиріт;

батьків, які виховують дітей віком до 18 років з інвалідністю;

батьків повнолітніх дітей з інвалідністю І чи II групи;

чоловіків, родичі яких потребують постійного догляду;

чоловіків, в яких один із батьків або дружина є особою з інвалідністю І чи II групи.

Категорії осіб, які можуть виїхати за кордон за професійною діяльністю:

члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання;

працівники залізничного транспорту;

авіаційний персонал;

наукові та науково-педагогічні працівники за наявності військово-облікових документів із записом про відстрочку від призову та документів, що підтверджують мету виїзду;

водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;

водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;

діячі культури для благодійного збору коштів і представлення країни на міжнародній арені;

спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах;

політики та депутати, якщо мають відповідний дозвіл на основі підстав для поїздки.

Українці за кордоном мають ставати на військовий облік

На сьогодні посольства, а також консульства зобов'язані вести військовий облік призовників, військовозобов'язаних, а також резервістів. Мовиться про тих, хто перебуває на тимчасовому консульському обліку.