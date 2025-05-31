Виїзд за кордон для військовозобов’язаних: що слід очікувати в червні

У червні в України продовжується воєнний стан та мобілізація, а тому чоловіки призивного віку не можуть виїжджати за межі держави. Лише у деяких випадках виїзд за кордон для чоловіків 18-60 років можливий.

При виїзді усі чоловіки повинні мати при собі військово-облікові документи. Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Можуть підлягати мобілізації: що загрожує колишнім обмежено придатним, які вчасно не пройшли ВЛК

Що відомо про виїзд за кордон для чоловіків у червні

Прикордонники можуть відмовити у виїзді з України чоловікові віком від 18 до 60 років, якщо він не пред’явить військовий квиток чи інший документ, що підтверджує їхній статус, в паперовому або електронному вигляді. Ба більше, за відсутності таких документів людину можуть доставити до ТЦК і СП, аби встановити там його особу та статус.

Щодо того, хто може виїхати за межі України, в червні нічого не змінюється. Право на виїзд, за інформацією ДПСУ, мають чоловіки з офіційною відстрочкою від призову або ті, хто виключені з військового обліку за станом здоров’я.

Якщо в військово-обліковому документі таких громадян є відповідна відмітка чи довідка, відмовити у виїзді за межі України їм не можуть. До того ж в людини, яка хоче покинути територію держави не має бути судимостей та боргів, які також можуть блокувати виїзд.

Нагадаємо, в Україні залишається чинною норма, згідно з якою жінки можуть служити в ЗСУ лише добровільною. А якщо громадянка вирішила стати на військовий облік або має медичну спеціальність, може вільно перетинати кордон.