Хто хоче приєднатися до захисту, – приїжджайте, ми дамо вам зброю, – Зеленський до іноземців

Володимир Зеленський звернувся до іноземців, які хочуть допомогти Україні побороти напад Росії.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх тих людей, які можуть захищати Україну за кордоном.

Важливо Якщо можете зупиняти і знищувати окупантів – робіть це, – Зеленський українцям

Він зазначив, що вони повинні робити це цілеспрямовано, згуртовано та безперервно.

"Всі друзі України, хто хоче приєднатися до захисту, – приїжджайте, ми дамо вам зброю! Усі деталі, як це реалізувати, буде додатково оголошено найближчим часом", – заявив Володимир Зеленський.

Крім того, він не забув про тих, хто захищає Україну сьогодні. "Слава! Ви – герої!", – промовив Президент України.

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського:

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