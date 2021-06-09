Зеленський взявся за багатіїв: хто має всі шанси потрапити до реєстру олігархів

Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Ігор Коломойський, Петро Порошенко, Дмитро Фірташ – всі вони найбагатші люди України, які у 2021 році традиційно очолили список Forbes. Декому з них вдалося подвоїти та навіть потроїти свої статки. Тепер на них чекають сюрпризи.

Президент Володимир Зеленський особисто взявся за багатіїв. Гарант вже подав до Верховної Ради проєкт закону, в якому пропонує створити реєстр так званих олігархів та визначити, хто ними є.

До слова У "Слузі народу" пояснили, чому саме РНБО формуватиме реєстр олігархів

"Ми говоримо не лише про протидію і покарання за корупційні дії, а про викорінення однієї з базових причин, яка породжує саме це явище, тобто безпосередній вплив великого бізнесу на політиків і державних службовців", – сказав Президент України Володимир Зеленський.

Як отримати статус "олігарха"

Для отримання статусу олігарха треба відповідати щонайменше трьом критеріям з чотирьох:

обіймати найвищі державні посади, мати мандат або фінансувати політичні партії;

володіти або контролювати ЗМІ;

бути кінцевим бенефіціаром суб'єкта господарювання, що є природною монополією;

або мати активи, які перевищують 2 мільярди гривень.

"Олігархи, ще за часів Кучми, вони зібралися і переділили між собою сфери ринку в Україні. Хтось контролює енергетику, хтось металургію, хтось контролює аграрний сектор. І ось так з часів Кучми дотримувались своїх якихось сфер. Такий у них був паритет", – зазначив виконавча директорка та членкиня правління Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.

Петро Порошенко та Ігор Коломойський

Перші у зоні ризику – бізнесмен Ігор Коломойський і 5-й президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко. Вони обоє відповідають усім критеріям, за якими можуть потрапити до реєстру олігархів. Це напередодні підтвердив сам міністр юстиції України Денис Малюська. За його словами, включення бізнесменів до такого реєстру ускладнить роботу компаній, бенефіціарами яких вони є, з іноземними контрагентами.

Більше тут Коломойський і Порошенко потрапляють до реєстру олігархів, – Малюська

"Раз Ігор Валерійович сказав, що він морально готовий, я думаю, його попередили. При всій повазі, Ігор Валерійович, дорогий, але ти мусиш бути в списку олігархів. Цього хочуть і в Вашингтоні, і ми мусимо тебе включити в список олігархів, тому що по-іншому нас не зрозуміють. Інші будуть пробувати якось відмазатися", – сказав політолог Володимир Фесенко.



Ігор Коломойський та Петро Порошенко / Колаж 24 каналу

Чого не скажеш про Петра Порошенка. Якщо його внесуть до списку офіційних мільярдерів-олігархів, він буде намагатися оскаржувати таке рішення у судах, зокрема у Європейському суді з прав людини, і ні від своїх каналів, ні від мандату він точно відмовлятися не буде, кажуть експерти.

"У Порошенка це його особиста драма. Це не проблеми, це його драма. В нього подвійна сутність, така подвійна природа, він і бізнесмен, і політик. Йому дуже подобається бути політиком. Він вже став популярним політичним лідером, а політика – публічна, ба більше, якщо ти став рейтинговим політиком, це як наркотик. Відмовитися від цього дуже важко", – розповів Фесенко.

Віктор Пінчук та Рінат Ахметов

Щодо Пінчука та Ахметова, то ті, найімовірніше, на першій стадії будуть намагатися домовитись з Банковою, аби в них виявили тільки 2 ознаки олігарха з 4. Бо навіть, якщо зважаться позбутися своїх активів у медіа, що майже неймовірно, то, аби продати великі телеканали, знадобиться час і покупець з дуже великими грошима. В їх ситуації в кращому разі вони зможуть хіба що переписати бізнес на інших осіб, але і це не буде панацеєю.

Якщо олігархам раптом щось почне загрожувати, то ми побачимо це в риториці новин їх телеканалів щодо Зеленського. Наразі риторика нейтрально позитивна,

– пояснив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Якщо текст законопроєкту залишиться без змін, то відповідно до нього, рішення про визнання особи олігархом буде ухвалювати Рада національної безпеки і оборони України. РНБО ж буде вести і сам реєстр олігархів. Їм заборонять робити внески для підтримки політичних партій і купувати об'єкти великої приватизації.



Рінат Ахметов та Віктор Пінчук / Колаж 24 каналу