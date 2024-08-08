"Активно працюємо на цьому напрямку": в Зеленського натякнули, хто може очолити бунт у Росії

Є 2 потенційних лідери, які можуть очолити заколот у Росії. Один з них перебуває на території України.

Військово-політичне керівництво уже працює на цьому напрямку. Детальніше 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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Хто може очолити заворушення в Росії

Михайло Подоляк зазначив, що потенційний лідер, який зможе очолити бунт у Росії, завжди є.

Україна активно працює на цьому напрямку, зокрема з певною частиною російською опозиції. Кирило Олексійович (голова ГУР – 24 Канал) професійно цим займається, щоб в моменті отримати можливість суттєво вплинути на внутрішні протестні процеси в Росії,

– наголосив він.

Заколоти однозначно можуть бути у Росії. Тактичні поразки, які зараз відбуваються в Курській області, суттєво підривають фундаментальні основи тоталітарного строю і провокуватимуть протестні настрої, які будуть хаотичними. У росіян є певні поразки, втрати територій, живої сили та техніки, а також часткове повернення великої кількості людей зі зброєю в руках до Росії. Після цього можуть початися хаотичні протестні виступи, і не тільки в Дагестані.

"У момент, коли почнеться повна хаотизація відносин, може з'явитись той, хто скаже, мовляв, "а я розумію, як треба далі діяти". І братиме на себе певні повноваження. Така людина – дві дійсно є. Зокрема, як говорить Буданов, на території України. Але хто це та як він далі діятиме, коментувати не будемо", – сказав Подоляк.

Коли в Росії почнуться масштабні заворушення, світ побачить зовсім інших лідерів, прізвища яких сьогодні мало хто знає. Вони з'являтимуться достатньо швидко, і між ними буде конкуренція. Певний вплив може мати класична ліберальна опозиція – від Юлії Навальної до Іллі Яшина. Імовірно, вони можуть брати участь на позачергових парламентських виборах.

Однак сьогоднішня "російська опозиція" – це навіть не романтики. Це люди в білому пальті, які думають, що можна написати 3 гарних твіти й це впливатиме на перебіг подій у Росії. Це взагалі якась трошки схиблена психіатрична позиція,

– констатував Михайло Подоляк.