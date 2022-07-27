Хто може стати новим генпрокурором: Зеленський відправив до Ради постанову про призначення

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд до Верховної ради проєкт постанови щодо призначення генерального прокурора. Ним може стати Андрій Костін.

Тим часом нардеп Ярослав Железняк також повідомив про відповідне рішення Зеленського. Попередньо, у Раді збирали підписи за призначення Андрія Костіна генпрокурором .

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Президент відправив у парламент проєкт постанови про надання згоди на призначення Костіна А.Є. на посаду генерального прокурора,

– зазначив Железняк.

За його словами, через 1,5 години має відбутися Комітет ВРУ щодо розгляду цього питання.

Коротко про ймовірного нового генпрокурора

Андрій Костін є народним депутатом України, членом фракції "Слуга народу", головою комітету Верховної Ради з питань правової політики.

Юрист, закінчив Одеський державний університет імені Мечникова.

Заступниця голови фракції Євгенія Кравчук підтвердила журналістам "Суспільного", що фракція обговорювала кандидатуру Костіна на сьогоднішньому засіданні та підтримає його.

Усунення Венедиктової

17 липня президент Володимир Зеленський таки відсторонив від виконання обов'язків Генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова.

Сам Зеленський пояснив, що причиною такого кроку стала велика кількість зрадників у прокуратурі та СБУ.

Президент призначив виконуючим обов'язки генерального прокурора Олексія Симоненка.

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