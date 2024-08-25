"У Путіна є підстави боятися, що його усунуть": хто може це зробити

Ні для кого не секрет, що Владімір Путін "прибирає" всіх навіть потенційно небезпечних осіб для себе. Це довела і авіатроща з Євгенієм Пригоженим і численні відсторонення та "нещасні" смерті російських генералів.

Але чи залишились ще люди, які можуть наважитись на знешкодження Путіна 24 Каналу розповів політолог Олександр Морозов.

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Чого боїться Путін

Відставка Сєргєя Суровікіна, Івана Попова свідчить не лише про корупційну складову, а ще й про наростаючу недовіру до військових, яка існує в Путіна.

Його побоювання не безпідставні. Адже те, як далеко він пішов та понад дворічна війна ставить питання перед багатьма і у великому бізнесі, і у військовій сфері: "А чим має закінчитися війна, і чи здатний Путін як керівник держави її закінчити?". Це питання буде ставитися далі і гостріше,

– зауважив Морозов.

Це розуміє і сам очільник Кремля, тому так істерично ставиться до своєї охорони та безпеки.

Хто може замінити Путіна

Наразі важко визначити, що саме стане тієї тригерною точкою для противників Путіна, але рейд Пригожина, події в Курській області, серія невдоволень серед ісламського світу уже стають значною проблемою для путінської системи. Сюди ж додаються санкції, які тиснуть на російську економіку та провокують інфляцію.

Російське населення буде затягувати пояси, але ми не знаємо, де та точка, коли крах системи підсилиться. Так буде доти, поки хтось із росіян не вирішить взяти відповідальність на себе і вивести Путіна з цієї гри, а потім намагатиметься перейти до більш розумної політики,

– додав Морозов.

Він переконаний, що одна людина не здатна цього зробити, імовірно, мовиться про певне угрупування, тіньову коаліцію, яка хоч і працюватиме проти Путіна, але декларуватиме свою роботу в інтересах держави.

Тому, хто б не наважився виступити проти Путіна, варто пам'ятати, що вони навряд стануть ліберальними колегами цивілізованому світу, а людьми цілком системними і тими хто виступатиме за збереження Росії.