Які країни можуть зробити більше для припинення агресії Росії проти України: Шольц відповів

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав декілька країн, які можуть зробити більше для припинення агресії Росії проти України. За його словами, якщо ці країни закличуть державу-агресорку вивести свої війська з нашої території, шанси на швидкий мир зростуть.

Про це повідомляє видання ZDF, інформує 24 Канал.

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"Більше шансів на якнайшвидший мир"

Так, канцлер Німеччини переконаний, що країни Глобального Півдня можуть зробити більше для припинення війни Росії проти України. Він зазначив, що, їхня підтримка України може збільшити шанси на якнайшвидший мир.

Що більше таких країн, як Китай, Бразилія, Індія та багато інших, скажуть Росії: "Досить! Ця війна має закінчитися, Росія повинна вивести війська!", тим більше шансів на якнайшвидший мир,

– заявив він у вівторок, 7 травня.

За словами Олафа Шольца, у припиненні російської агресії велику роль мають відігравати країни Глобального Півдня.

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