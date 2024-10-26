Мобілізація в Україні: хто не зможе виїжджати за кордон у листопаді
Джерело:Указ президента № 64/2022
В Україні оголошена загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення Росії. Через це військовозобов'язані не можуть залишати кордони нашої країни.
Про це повідомляється в указі Президента № 64/2022. Під час дії воєнного стану виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років за межі України забороняється.
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Хто не зможе виїжджати за кордон
Документи для виїзду за кордон перевіряють співробітники Держприкордонслужби під час перетину державного кордону України. Зокрема представники ДПСУ мають право перевіряти війсково-облікові документи чоловіків мобілізаційного віку під час проходження прикордонного контролю та у прикордонній смузі.
Згідно із законодавством, виїзд за кордон з України заборонений для таких категорій громадян:
Чоловіки, які є військовозобов’язаними, але не мають підстав для виїзду за кордон. Це стосується тих чоловіків, які не належать до жодної з зазначених вище виняткових ситуацій.
Чоловіки, які отримали повістку на мобілізацію. Це стосується тих чоловіків, які повинні з’явитися до військкомату та виконати свій військовий обов’язок.
Жінки, які отримали повістку на мобілізацію.
Хто може виїхати за кордон з України
За чинним законодавством, виїзд за кордон з України можливий для таких категорій громадян:
Жінки, які не отримали повістку на мобілізацію. Це стосується тих жінок, які мають медичну або фармацевтичну освіту, а також тих, які добровільно стали на військовий облік.
Чоловіки, які не є військовозобов’язаними. Це стосується тих чоловіків, які не мають українського громадянства, а також тих, які мають постійне місце проживання за кордоном.
Чоловіки, які є військовозобов’язаними, але мають підстави для виїзду за кордон. Це стосується тих чоловіків, які виїжджають за кордон у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, участю в міжнародних заходах, виконанням державних обов’язків, дипломатичною діяльністю, допомогою Збройним силам України тощо. Також до цієї категорії належать ті чоловіки, які супроводжують за кордон осіб з інвалідністю, своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи, є опікунами осіб з інвалідністю і супроводжує їх.