У Ватикані обрали Папу Римського: хто став новим очільником Римо-католицької церкви

У четвер, 8 травня, у Ватикані відбувся конклав, на якому кардинали обрали главу Римо-католицької церкви. Новим Папою Римським після Франциска став Роберт Френсіс Прево.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію з Ватикану.

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Хто став новим Папою Римським

69-річний Роберт Френсіс Прево обрав собі ім’я Лев XIV. Відомо також, що раніше він служив у Перу та очолював єпископську канцелярію Ватикану.

Нагадаємо, що нового Папу Римського обирають після смерті Франциска. Він відійшов у засвіти 21 квітня, поховали його через 5 днів – 26 квітня.

Серед фаворитів на роль нового понтифіка Римо-католицької церкви також були:

філіппінець Луїс Антоніо Тагле , якого могли обрати на роль глави Ватикану ще у 2013 році, але оцінили його надто молодим на той час для цієї посади;

, якого могли обрати на роль глави Ватикану ще у 2013 році, але оцінили його надто молодим на той час для цієї посади; кардинал Матео Дзуппі, який був дуже близьким до Папи Франциска і є прогресивістом;

який був дуже близьким до Папи Франциска і є прогресивістом; Петер Ердо з Угорщини, який є консерватором і має прихильність Віктора Орбана;

з Угорщини, який є консерватором і має прихильність Віктора Орбана; а також італієць П'єтро Паролін, який з 2013 року мав посаду Державного секретаря Святого престолу та виконував функції фактичного прем'єр-міністра та міністра закордонних справ Ватикану.

Цікаво, що з кардиналами Матео Дзуппі та П'єтром Пароліном зустрічався Володимир Зеленський після похоронів Папи Римського Франциска. Тоді український лідер висловив подяку за допомогу у поверненні депортованих українських дітей.