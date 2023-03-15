Замість Гайдая: Луганську ОВА може очолити військовий

Сергія Гайдая звільнили з посади глави Луганської обласної військової адміністрації. Ба більше, вже попередньо відомо, хто може замінити його на посаді.

Речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що найімовірніше мовиться про військового. Сам Сергій Гайдай запевнив, що до його роботи претензій немає.

Зауважте Гайдая, Марченка та Гамалія звільнили з посад голів ОВА: Зеленський підписав відповідні укази

Хто може очолити Луганську ОВА

У випадку Луганської області, керівником буде, найімовірніше, людина військова, власне, це і була мотивація. Як і раніше, є такий намір у всіх прифронтових та відверто фронтових, як у випадку з Луганською областю, регіонах, мати на посаді очільника саме військову людину,

– заявив Никифоров.

Щодо того, про якого військового мовиться, речник президента України сказав, що наразі не може назвати прізвище.

Що каже про відставку сам Гайдай

Сергій Гайдай заявив, що все нормально і до його роботи немає ніяких претензій.

Це як на фронті є ротація, когось перекидають, щоб підсилити інший напрямок фронту. Так і тут: все планово,

– пояснив ексочільник Луганської ОВА.

Ба більше, Гайдай підтвердив, що дійсно пропозиція щодо призначення його послом у Казахстані обговорювалась.

"У мене є дана пропозиція, яка обговорювалась певний час тому", – заявив експосадовець.

Щодо ймовірного призначення Гайдая послом, Сергій Никифоров відповів: "Має бути відповідне рішення, до підпису рішення коментувати про це я не можу".

Відставка Гайдая, Марченка та Гамалія

14 березня Кабмін погодив звільнення Сергія Гайдая з посади голови Луганської ОВА, Максима Марченка – з посади голови Одеської ОВА та Сергія Гамалія – з посади голови Хмельницької ОВА.

Вже 15 березня президент України Володимир Зеленський підписав відповідні укази про звільнення Гайдая, Марченка та Гамалія.

Варто зауважити, що Сергій Гайдай очолював Луганську ОВА ще з 2019 року, Сергій Гамалій Хмельницьку – з 2020 року, Марченко Одеську – з 2022 року.

Інформація про ймовірне призначення Сергія Гайдая на посаду посла в Казахстан була ще у січні 2023 року. Тоді ще очільник Луганської ОВА наголошував, що він – член команди Володимира Зеленського і працюватиме на іншому напрямку фронту, якщо президент України ухвалить таке рішення.