Хто перебуває у Туреччині разом із Зеленським: ЗМІ опублікували перелік посадовців

Президент Володимир Зеленський вже прибув до Туреччини, де можуть відбутися переговори з Росією щодо можливого припинення вогню. Разом із главою держави до Стамбулу також прибули й інші українські високопосадовці.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Ймовірні переговори між Україною та Росією: що зараз відбувається у Стамбулі

Хто прибув до Туреччини разом із Зеленським

Джерело видання, яке обізнане з ходом візиту, повідомило, що окрім Зеленського до Туреччини прибули міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров, голова Офісу президента Андрій Єрмак, заступники керівника ОП Ігор Жовква та Ігор Брусило.

Водночас залишається невідомим, чи візьмуть вони участь у перемовинах із російською делегацією.

Пізніше Сибіга підтвердив, що прибув до Анкари. Він має взяти участь в переговорах Зеленського.

Повна бойова готовність до дня інтенсивної дипломатії,

– написав глава МЗС.

Нагадаємо, що напередодні ввечері Кремль оголосив склад своєї делегації, яку очолить помічник президента Росії Владімір Мєдінский. Відомо, що він уже представляв країну-агресорку на прямих переговорах з Україною на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.